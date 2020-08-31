Заняться сексом на старом кладбище посоветовала влюбленным девушка в Бердске

Бердчане оказались очень предприимчивыми

- Кто куда в Бердске ездит заниматься сексом? Ну, чтоб не дома или на даче, а, например, лес, берег или ещё какие-то укромные места? - спросил у подписчиков группы "Подслушано в Бердске" соцсети "Вконтакте" Александр сегодня, 31 августа.

Разнообразие ответов поражает воображение. Так, Юлия предложила съездить на старое городское кладбище, а Анастасия - в лес за Гигантом.

- Тоже известное место в Бердске, - написала девушка.

- На дюнах постоянно куча машин... Наверное, там все развлекаются, - предположила Диана.

Тезка бердчанина поинтересовался, а как же номер снять на час-два?

- Ромео, как ты выживаешь зимой, расскажи? - спросила Анастасия.

А мксим предложил заняться любовью на лавочке, когда стемнеет.