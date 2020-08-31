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Никогда не садился пьяным за руль, заявил обвиняемый в смертельном ДТП актер Ефремов

17:08 31.08.2020 Фото: pixabay.com
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Артист назвал своим последним желанием просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины и сравнил себя с приговоренным к казни.

Никогда не садился пьяным за руль, заявил обвиняемый в смертельном ДТП актер Ефремов
Ефремова поддержали его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская

По словам артиста, он "никогда не садился пьяным за руль".
Артист Михаил Ефремов назвал своим последним желанием просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины и сравнил себя с приговоренным к казни. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где рассматривается дело артиста.
"В старину последнее желание приговоренного к казни выполняли. Меня к казни проговорили еще 9 июня. Когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине. Я вас прошу выполнить мое последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду",- сказал артист.

Ефремова поддержали его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская, они заявили, что это исследование поможет понять, был ли актер за рулем.

"Если она [экспертиза] покажет, что он был за рулем, он даже готов признать вину", - сказал Пашаев. Гособвинитель заявила, что видео и показания большинства свидетелей подтверждают отсутствие артиста за рулем. "Также прошло очень много времени с момента аварии, биологические следы могли не сохраниться", - сказала она. Судья Елена Абрамова отклонила ходатайство об экспертизе.

Источник: ТАСС

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