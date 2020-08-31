31.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

99% землян погибнет от вируса в новой экранизации Стивена Кинга. Смотри первый трейлер

18:00 31.08.2020 Фото: скриншот видео
0

Кроме того, автор первоисточника сочинил для истории новый финал, отличный от книжного.

99% землян погибнет от вируса в новой экранизации Стивена Кинга. Смотри первый трейлер
Вышел первый трейлер "Противостояния" по Стивену Кингу

На YouTube опубликован первый тизер-трейлер нового сериального прочтения эпоса Стивена Кинга "Противостояние" (The Stand). Где от вируса вымирает 99% населения Земли. Из секретной лаборатории министерства обороны США в результате трагической случайности вырывается на свободу опаснейший вирус — исключительно заразный и столь же летальный штамм гриппа, разрабатывавшийся как биологическое оружие, и о последовавшей за этим 19-дневной пандемии.

Ранее, напомним, канал CBS объявил дату премьеры - все еще своевременное 17 декабря. При этом шоураннер "Противостояния" Бенджамин Кэвелл, просит отметить, что когда они два года назад приступили к очередной адаптации "шедевра Кинга о глобальной пандемии", они и представить не могли, что проект станет столь актуален.

Кроме того, автор первоисточника сочинил для истории новый финал, отличный от книжного.

"Противостояние" - та самая книга, где впервые появляется Человек в черном, Рэндалл Флэгг. Его здесь сыграл Александр Скарсгорд - в ролике симпатично присутствует.

В других ролях Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг и Мэрилин Мэнсон, записавший для сериала кавер на The End Джима Моррисона.

Режиссер и сценарист всех эпизодов - Джош Бун ("Виноваты звезды", многострадальные, разнесенные в клочья "Новые мутанты" с "Арьей Старк").

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие сериалы вас впечатлили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Снова карантин? Туристы в панике: Остановили продажу путевок туроператоры
20:37 31-08-2020
Снова карантин? Туристы в панике: Остановили продажу путевок туроператоры
Пьяный подросток убил ударами по голове 11-летнюю девочку и бросил в зарослях
20:25 31-08-2020
Пьяный подросток убил ударами по голове 11-летнюю девочку и бросил в зарослях
Свидетель видел Ефремова на пассажирском сидении. Выступивший сам лишался прав за пьянку
20:13 31-08-2020
Свидетель видел Ефремова на пассажирском сидении. Выступивший сам лишался прав за пьянку
БердскОтключили горячую воду на сутки к 1 сентября в мэрии и 8 домах центра Бердска. Адреса
19:57 31-08-2020
Отключили горячую воду на сутки к 1 сентября в мэрии и 8 домах центра Бердска. Адреса
Усадившую за руль 6-летнего сына, гнавшего 130 км/ч, мать оштрафовали на 25 тыс. рублей
19:45 31-08-2020
Усадившую за руль 6-летнего сына, гнавшего 130 км/ч, мать оштрафовали на 25 тыс. рублей
Лукашенко запретили въезд в страны Балтии. Персонами нон грата стали 29 белорусов 1
19:36 31-08-2020
Лукашенко запретили въезд в страны Балтии. Персонами нон грата стали 29 белорусов
Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием. Он не признает вину 1
19:24 31-08-2020
Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием. Он не признает вину
Что рассказать ребенку о коронавирусе перед школой, рекомендует Минздрав
19:12 31-08-2020
Что рассказать ребенку о коронавирусе перед школой, рекомендует Минздрав
Как перед казнью: Последнее желание Ефремов высказал в суде
18:59 31-08-2020
Как перед казнью: Последнее желание Ефремов высказал в суде
Сняли кандидата из штаба Навального с выборов в горсовет Новосибирска 7
18:48 31-08-2020
Сняли кандидата из штаба Навального с выборов в горсовет Новосибирска