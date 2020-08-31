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Топ-3 лучших дорам: «Лунные влюбленные», «Поезд в Пусан», «Цветок зла»

17:07 31.08.2020
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В каждой стране есть свои телесериалы, которые известны во всем мире.

К примеру, в Азии самыми рейтинговыми телесериалами считаются дорамы. Найти Дорамы с русской озвучкой можно на представленном ресурсе.

Топ-3 лучших дорам

Популярность дорам распространилась не только в пределах одной Японии или Южной Кореи, а уже давно вышла за ее пределы. Данный вид телесериалов обычно отличается интересным сюжетом, запоминающейся любовной линией и правильно подобранными актерами.

В топ-3 лучших дорам относят:

  1. Лунные влюбленные (Южная Корея). Главная героиня – простая девушка из современного мира Го Ха Чжин. Героиня очень любит помогать людям, и в какой-то момент она решает помочь тонущему ребенку. После того как девушка полностью погружается в воду, она появляется в совсем другом месте и в теле другой девушки. Однако, Ха Чжин еще и оказывается в правящей семье, где один из семнадцати принцев может стать императором. Но как только девушка попадает в новый мир, она успевает переругаться с разными принцами и даже закрутить роман с одним из них.
  2. Поезд в Пусан (Южная Корея). Это больше драматическая дорама, поднимающая важные темы семьи и детей. Главная героиня – жена успешного бизнесмена господина Су. Героиня отправляет в Пусан для развода с мужем, но любимая дочь хочет увидеть маму в свой день рождение. Отец решает исполнить желание дочери, но в Сеуле начинается страшная эпидемия, которая делает из людей кровожадных монстров. Однако, единственное место для убежища – поезд в Пусан, где и находится жена бизнесмена. Сюжет полностью раскрывает персонажей, которые готовы отчаянно сражаться за свою жизнь.
  3. Цветок зла (Южная Корея). Главный персонаж дорамы – идеальный семьянин Пэк Хи Сон, который полностью соответствует всем идеалам семейного быта. Однако, за радостной оболочкой скрывается человек, не в состоянии испытывать радость, счастье и другие приятные эмоции. Его жена – детектив по расследованию тяжких преступлений Чжи Вон в какой-то момент натыкается на дела про серийного маньяка. Однако, девушка даже не подозревает, что психопат практически рядом с ней.
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