Топ-3 лучших дорам: «Лунные влюбленные», «Поезд в Пусан», «Цветок зла»

В каждой стране есть свои телесериалы, которые известны во всем мире.

К примеру, в Азии самыми рейтинговыми телесериалами считаются дорамы. Найти Дорамы с русской озвучкой можно на представленном ресурсе.

Топ-3 лучших дорам

Популярность дорам распространилась не только в пределах одной Японии или Южной Кореи, а уже давно вышла за ее пределы. Данный вид телесериалов обычно отличается интересным сюжетом, запоминающейся любовной линией и правильно подобранными актерами.

В топ-3 лучших дорам относят: