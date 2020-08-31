Польша начала принимать беженцев из Беларуси

Польша будет стремиться поддержать свою соседку Беларусь, открыв границы для политических беженцев, одновременно оказывая финансовую поддержку гражданскому обществу после жестокого подавления протестов после выборов, - заявил премьер-министр Польши в пятницу:

Как сообщают главные политические новости Украины, беспорядки в Беларуси представляют собой самую большую проблему для президента Александра Лукашенко, которого протестующие обвиняют в фальсификации президентских выборов в воскресенье для победы на шестой срок.

Премьер-министр Матеуш Моравецки сообщил польскому парламенту, что план Польши, который также предусматривает предоставление стипендий ученым и финансирование независимых СМИ, будет первоначально стоить около 50 миллионов злотых (13 миллионов долларов).

«Сочувствия недостаточно - мы должны предпринять конкретные действия», - сказал он.

Вскоре после выступления Моравецкого несколько сотен человек вышли на улицы Варшавы в знак солидарности с протестующими в Беларуси.

Они несли флаги Беларуси и ЕС, а также транспаранты с надписью «Белорусский народ нуждается в поддержке!» и «Мы не хотим войны, мы хотим свободы».

В Брюсселе в пятницу министры иностранных дел стран ЕС активно обсуждали вопрос о введении санкций.

Дипломат ЕС сказал, что собрание решило поручить своему внешнеполитическому подразделению подготовить список лиц, которые будут занесены в черный список, что стало первым шагом к новым санкциям.

Программа поддержки Польши появилась после того, как она потребовала от Европейского союза проведения специального саммита по Беларуси. Моравецки призвал ЕС предпринять дальнейшие действия.

«В этот момент нельзя надевать маску нейтралитета или безразличия. Если мы не предпримем шагов как единая Европа сейчас, то мы дадим понять всем нашим соседям, что, когда им угрожают, можно рассчитывать только на себя », - сказал он.

Поскольку Польша входит в Шенгенскую зону ЕС, любой, кто легально въезжает из Беларуси, может свободно перемещаться по другим 25 странам Шенгенского соглашения.

Моравецкий повторил требование своего правительства о повторении выборов в Беларуси с участием иностранных наблюдателей, вторя своему чешскому коллеге премьер-министру Андрею Бабишу.

Польша имеет близкую историю с Беларусью, где проживает от 300 000 до 1,2 миллиона человек польского происхождения.

Польша приняла первых политических беженцев из Беларуси. Страна готова принять любого, кто испытывает давление из-за политических убеждений.