Новые правила застройки и перспективы жилищного строительства в Великобритании

Несмотря на то, что из-за карантинных ограничений процесс строительства замедлился, в ближайшее время британские власти планируют принять ряд мер, чтобы стимулировать возведение жилых и коммерческих площадей. В начале августа Борис Джонсон произнес речь, в которой сформулировал их основные принципы. В частности, планируется значительно увеличить объем инвестиций в строительство. Часть из них будет направлена на возведение новых домов, а часть – на повышение энергоэффективности уже имеющихся и развитие инфраструктуры. Главным тезисом речи стала фраза «строить, строить и строить», подчеркивающая значение этого направления. Принятие таких мер создает хорошие перспективы для тех, кто планирует инвестировать в недвижимость за рубежом, поскольку они должны сделать рынок более активным.

Новые стимулы для строительных компаний

Министр жилищного строительства Крис Пинчер заявил, что возведение новых домов и квартир будет иметь центральное значение для восстановления экономики страны. Сходное мнение высказал секретарь по вопросам жилья и городского развития Роберт Дженрик: «Мы планируем реализовать более быструю, более простую, ориентированную на людей систему возведения жилья и других необходимых зданий. Наши реформы направлены на то, чтобы сформировать более разнообразную и более конкурентную строительную индустрию, в которой небольшие девелоперские компании могут сосуществовать с крупными застройщиками, а путь от получения разрешения на строительство до сдачи объекта будет максимально сокращаться». Правительство рассчитывает вкладывать средства в развитие социального жилья, а также создавать условия, благоприятные для строительных компаний.

На практике это означает, что местные власти должны будут разделить земельные участки на три категории, обозначив их назначение как «рост и развитие», «обновление» или «защиту». В зонах, которые попадут в первую из перечисленных групп, получить разрешение на строительство будет проще всего – по сути, оно будет выдаваться автоматически. В зонах «обновления» разрешения будут оформляться медленнее в связи с большим количеством проверок. Наконец, в «защищенных» зонах, например, на участках, имеющих экологическую ценность, разрешения будут выдаваться как раньше, с длительным процессом рассмотрения и утверждения. Во всех трех случаях часть процедур будет перенесена в онлайн.

Новые тренды и последствия пандемии

В то же время, чтобы эти меры принесли практические плоды, девелоперам придется преодолеть некоторое количество трудностей. Работы на многих строительных площадках уже возобновились, однако часть из них продолжает функционировать лишь с ограничениями, а некоторые остаются закрытыми. Вероятно, даже на тех из них, где строительство уже ведется в полном объеме, темп работ в течение некоторого времени будет оставаться замедленным из-за необходимости соблюдать новые меры безопасности, а также из-за нехватки рабочей силы и проблем с поставками. В результате будут переноситься сроки сдачи и для муниципального жилья, и для проектов частных застройщиков.

В то же время, пандемия в долгосрочной перспективе может оказать позитивное влияние на развитие строительных технологий. Девелоперы работают над тем, чтобы выносить как можно больше работ за пределы стройплощадки, а это, в свою очередь, способствует распространению модульных зданий. В Европе подобный подход к строительству стал популярным в последние несколько лет, и теперь Великобритания тоже начинает осваивать этот тренд.

Еще один фактор, который, несомненно, повлияет на темпы застройки – это описанное выше обновление системы городского планирования. В течение многих лет ее критиковали за то, что она является устаревшей и недостаточно гибкой. Теперь застройщики смогут быстрее утверждать проекты, в том числе по увеличению высоты зданий, а также по реконструкции коммерческих помещений с изменением их назначения.

Развитие инфраструктуры

Эти новшества приведут к быстрому росту жилых площадей, однако это может, в свою очередь, вызвать проблемы с развитием инфраструктуры. Существует риск, что ослабление требований к получению разрешений приведет к тому, что возводимые постройки будут иметь в целом более низкое качество, а рядом с ними будет недостаточно школ, медицинских учреждений и других социальных объектов.

Роберт Дженрик рассчитывает, что этого не произойдет: ускоренное строительство стимулирует и интенсивное развитие инфраструктуры. Кроме того, на новые дома будут распространяться стандарты дизайна и технических характеристик, принятые в прошлом году.

Представитель одной из строительных компаний оценил действия правительства следующим образом: «Новые меры, которые ускоряют планирование и делают его более доступным, заслуживают положительной оценки, однако важно, чтобы при этом продолжали соблюдаться высокие стандарты в том, что касается дизайна и особенностей постройки, а также, чтобы изменения норм не привели в итоге к дальнейшим переносам сроков».

По оценкам экспертов, ввод в строй большого количества жилых площадей действительно окажет стимулирующее воздействие на рынок. Результатом станет увеличение количества сделок. Инвестиции в недвижимость Великобритании, сделанные в ближайшее время, пока рынок еще находится в состоянии спада, с большой долей вероятности принесут доход в ближайшие годы. Чтобы определить, какое направление вложений наиболее эффективно, проконсультируйтесь с профессионалами, которые имеют опыт заключения сделок с зарубежной недвижимостью.