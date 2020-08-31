Электрошокер как средство самозащиты

С момента, как рядовые граждане получили свободный доступ к электрошокерам, прошло почти полвека.

Компактные устройства, замаскированные под бытовые предметы, успешно справляются с функциями персонального телохранителя. Они повышают самоуверенность владельцев и вызывают страх у правонарушителей. Человек, вооруженный ЭШУ, эффективно противостоит более массивному, габаритному противнику и легко усмиряет агрессивно настроенных собак. При этом он уверен, что действует в рамках закона, а находящийся в его руках электрошокер не несет серьезных последствий для жизни объектов атаки.

Сколько стоит ЭШУ

Гражданское электрошоковое устройство – имеет большой диапазон цен. Их стоимость определяется компанией-производителем, классом, размерами, мощностью и доп примочками и тд. Согласно одного из лидера рынка, интернет магазина для самообороны e-shoker.ru цены на электрошоковые устройства начинаются от 1000 р. и могут достигать 15000 р. Таким образом практически любой человек желающий приобрести электрошокер сможет подобрать себе что то в любом ценовом диапазоне.

Воздействие электрошокера на человеческий организм

Напряжение разряда, наводимое на электродах ЭШУ, достигает десятков миллионов вольт. Однако впечатляющие показатели умаляются низким током, что в совокупности, при контакте с противником грозит локальными повреждениями кожного покрова и кратковременным воздействием на нервную систему.

Последствия воздействия ЭШУ на человеческий организм зависят от мощности разряда (класса опасности) и времени контакта:

Мгновенное прикосновение вызывает локальный онемение, нестерпимую боль и, при контакте с открытыми участками тела, местный ожог. Беспрерывный разряд в течение 2–3 секунд сопровождается общим параличем мышц. Атакуемый объект теряет подвижность и валится с ног. Более длительное воздействие грозит потерей сознания и полной «отключкой» хулигана 20–30 минут.

На картинке, красным отмечены зоны куда нужно бить, дабы получить гарантированный результат. Серым, куда не нужно применять, что бы не навредить здороаью человека. Нет смысла применять и по конечностям, так как в них нету большого скопления нервных окончаний.

Сопровождаемая разряд электрическая дуга и неприятный треск, предупреждают противника об опасности и часто пресекают агрессию до ее проявления.

Находящиеся в свободной продаже электрошокеры соответствуют нормам, утвержденным Минздравом РФ и ГОСТ Р 50940-96.

Шокер и закон

Согласно Федеральному закону N 248-ФЗ от 19.07.2011, электрошоковые устройства для самообороны относятся к гражданскому оружию. На их приобретение, ношение и применение не требуется лицензий. Единственным ограничением становится возраст. Беспрепятственное владение ЭШУ разрешено по достижению 18 лет.

На заметку: Несмотря на законность шокеров, большинство представителей органов правопорядка, неодобрительно относятся к подобным устройствам (особенно, если ЭШУ отличается значительной мощностью и выполнено в форме оружия ударного типа), поскольку средство самозащиты в руках злоумышленника несет опасность для окружающих.

Защита от агрессивных животных

Электрошокер – универсальное средство самообороны, способное защитить владельца от своры собак, без непосредственного контакта с последними. Создаваемый электрошоковым устройством треск, негативно воспринимается нервной системой животных, а озоновое облако заставляет их ретироваться. ЭШУ обеспечивает защиту от собак в радиусе 10 и более метров. На видео ниже наглядно показан пример такого воздействия на собак.

Кому необходим электрошокер

Поскольку нынешняя деятельность правоохранителей оставляет желать лучшего, электрошокер может понадобиться каждому, кто не уверен в своих силах, не в состоянии дать отпор хулигану или остановить правонарушителя. К этой категории относятся:

Девушки и женщины;

Люди пожилого возраста;

Юноши и мужчины со слабой комплекцией.

Электрошумовое устройство не помешает и достаточно сильному человеку при противостоянии нескольким противникам.

10. Авторазборки в Чечено-Ингушетии

Дешевая альтернатива оригинальным СЗЧ



Авторазборки в Чечено-Ингушетии

Авторазбрки – это реальная экономия средств на ремонте легковых машин, коммерческого транспорта, спецтехники. Тут по доступной цене продаются оригинальные запчасти, элементы обшивки кузова, салона с минимальным износом, хорошим эксплуатационным ресурсом. Также можно заказать установку комплектующих.

Определить состояние запчасти не составит труда. Это делается по специальным справочникам, где указаны предельно допустимые показатели износа определенных узлов, подвижных соединений, конструктивных элементов. Он выражается в процентах или единицах измерения. Есть описание повреждений. Вся эта информация находится в свободном доступе.

По статистике, для повторного использования пригодно 80% запчастей транспорта, попадающего на авторазборки Чечено-Ингушетии. Зачастую машины становятся непригодны для дальнейшей эксплуатации из-за ДТП. В результате аварий несущие конструкции кузова не подлежат восстановлению, в то время как элементы двигателя, подвески, тормозной системы, трансмиссия пригодны для дальнейшего использования.

И это те же оригинальные запчасти, которые проходят тщательный контроль, выбираются из основной массы выпускаемых СЗЧ. Но стоят они значительно дешевле. На разборках они проходят через осмотр, испытания. На авторазборках по доступной цене продаются комплектующие на ретро модели, а также автомобили, снятые с серийного производства.

Как купить дешевые запчасти на авторазборках Чечено-Ингушетии

С помощью каталога Razborki.top можно подбирать и покупать СЗЧ, не выходя из дома. Для этого нужно выбрать регион, указать в фильтрах следующую информацию:

тип транспортного средства: коммерческий, легковой, спецтехника;

марку;

модель;

год впуска;

тип кузова;

двигатель, какой вид топлива он использует;

тип трансмиссии.

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