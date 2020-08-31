Меньше всего умирают от COVID-19 в СФО

Новосибирская область входит в ТОП-25 российских регионов с наиболее низким показателем заболеваемости на 100 тысяч населения Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил обзор регионов по заболеваемости на 100 тысяч человек — на 31 августа. ИЦК напоминает: заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий. 1. Динамика по региону 31 августа Новосибирская область все еще удерживает 9-е место, сохраняя свою позицию в тройке наиболее благополучных субъектов СФО. Индекс заболеваемости здесь составляет 409,6 случая на 100 тысяч человек. Увеличение на 13,3 пункта — немного меньше, чем в прошлом периоде.

Регион по-прежнему входит в ТОП-25 российских регионов с наиболее низким показателем заболеваемости на 100 тысяч населения. Новосибирская область остается на 20-м месте. 2. Общая картина в СФО В СФО по данным ИЦК на 31 августа, общий показатель — 525,4 случая на 100 тысяч человек (значительно выше, чем в Новосибирской области). Прирост составил 22,4 пункта. Среди федеральных округов РФ Сибирский по заболеваемости на 100 тысяч населения — уже более месяца занимает 5-е место. 31 августа «антилидером» СФО по данному показателю остается Республика Тыва. На неделе здесь отмечено 2131,6 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. С 24 августа уровень заболеваемости в Тыве вырос на 51,9 пункта. На втором месте — Республика Алтай, которая отстает от Тывы в 2,1 раза. По России Тыва — удерживает 2-е место в тройке «антилидеров». Республика уступает только Ямало-Ненецкому АО. Самый лучший показатель среди регионов СФО — стабильно у Кемеровской области.

На 100 тысяч населения здесь 238,2 случая COVID-19. Число заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — почти в 9 раз ниже показателей Тывы. Кузбасс также сохраняет 8-е место в ТОП-10 российских регионов с самыми низкими показателями заболеваемости. 3. Данные по России По данным ИЦК, 31 августа прирост показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России составил 23 пункта, и теперь общий индекс — 677,8. Это значение ощутимо выше, чем в Новосибирской области. Мировой рейтинг (по статистике Университета Хопкинса на 31 августа): Россия на 4-ем месте по числу заболевших коронавирусом. Первая тройка — США, Бразилия и Индия. 31 августа в РФ официально зафиксировано 995 319 случаев коронавирусной инфекции. * * * Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)