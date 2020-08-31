Светлана Тихановская надеется на передачу власти мирным путём

Намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего, сообщили "Интерфаксу" в ее штабе в воскресенье.

После этого, сказали в штабе, "будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены".

Тихановская готова к переговорам с властями страны при условии освобождения задержанных участников политических протестов. "В этом диалоге с властями, о котором говорит Светлана, будет обсуждаться процедура мирной передачи власти", - отметил собеседник агентства.

Ранее в воскресенье министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Тихановская хочет начать диалог с властями своей страны. "Тихановская попросила меня поддержки в начале диалога с властями Белоруссии и государства Европейского союза подтвердили свою готовность поддержать такой диалог", - рассказал он на пресс-конференции в Таллине по итогам своего субботнего визита в Литву.

Он отметил, что прибыл в Эстонию прямо из Вильнюса, где встречался с литовским коллегой Линасом Линкевичусом и Тихановской.

В интервью, которое Хаависто дал в тот же день финскому порталу Yle, он выразил уверенность, что представители оппозиции не направлены против России. "Они исходят из того, что необходимо соблюдать законы и Конституцию собственной страны", - сказал глава МИД.

"Мы надеемся на быстрое продвижение диалога. Возможным посредником могло бы стать ОБСЕ. Действующий председатель ОБСЕ Албания и следующая за ней Швеция предложили отправить высокопоставленную делегацию в Минск, чтобы способствовать диалогу между правительством и оппозицией", - заявил Хаависто.

Он сообщил также, что министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече в пятницу договорились о подготовке санкционного списка.

Источник: Interfax