31.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Светлана Тихановская надеется на передачу власти мирным путём

17:44 31.08.2020 Фото: wikipedia.org
0
Светлана Тихановская надеется на передачу власти мирным путём
Намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего, сообщили "Интерфаксу" в ее штабе в воскресенье.

После этого, сказали в штабе, "будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены".

Тихановская готова к переговорам с властями страны при условии освобождения задержанных участников политических протестов. "В этом диалоге с властями, о котором говорит Светлана, будет обсуждаться процедура мирной передачи власти", - отметил собеседник агентства.

Ранее в воскресенье министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Тихановская хочет начать диалог с властями своей страны. "Тихановская попросила меня поддержки в начале диалога с властями Белоруссии и государства Европейского союза подтвердили свою готовность поддержать такой диалог", - рассказал он на пресс-конференции в Таллине по итогам своего субботнего визита в Литву.

Он отметил, что прибыл в Эстонию прямо из Вильнюса, где встречался с литовским коллегой Линасом Линкевичусом и Тихановской.

В интервью, которое Хаависто дал в тот же день финскому порталу Yle, он выразил уверенность, что представители оппозиции не направлены против России. "Они исходят из того, что необходимо соблюдать законы и Конституцию собственной страны", - сказал глава МИД.

"Мы надеемся на быстрое продвижение диалога. Возможным посредником могло бы стать ОБСЕ. Действующий председатель ОБСЕ Албания и следующая за ней Швеция предложили отправить высокопоставленную делегацию в Минск, чтобы способствовать диалогу между правительством и оппозицией", - заявил Хаависто.

Он сообщил также, что министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече в пятницу договорились о подготовке санкционного списка.

Источник: Interfax

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не глядит ли Тихановская на политику сквозь розовые очки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

99% землян погибнет от вируса в новой экранизации Стивена Кинга. Смотри первый трейлер
18:00 31-08-2020
99% землян погибнет от вируса в новой экранизации Стивена Кинга. Смотри первый трейлер
ФСБ задержала пособников террористов в пяти регионах России
17:45 31-08-2020
ФСБ задержала пособников террористов в пяти регионах России
Светлана Тихановская надеется на передачу власти мирным путём
17:44 31-08-2020
Светлана Тихановская надеется на передачу власти мирным путём
Фамилию Путина выкрикивали участники протеста против коронавируса в Берлине
17:38 31-08-2020
Фамилию Путина выкрикивали участники протеста против коронавируса в Берлине
БердскЗаняться сексом на старом кладбище посоветовала влюбленным девушка в Бердске
17:33 31-08-2020
Заняться сексом на старом кладбище посоветовала влюбленным девушка в Бердске
Павел Глоба назвал самые важные годы жизни каждому знаку зодиака
17:25 31-08-2020
Павел Глоба назвал самые важные годы жизни каждому знаку зодиака
Меньше всего умирают от COVID-19 в СФО
17:24 31-08-2020
Меньше всего умирают от COVID-19 в СФО
Электрошокер как средство самозащиты
17:20 31-08-2020
Электрошокер как средство самозащиты
Новые правила застройки и перспективы жилищного строительства в Великобритании
17:19 31-08-2020
Новые правила застройки и перспективы жилищного строительства в Великобритании
Creta и RAV4 стали самыми популярными кроссоверами в России
17:15 31-08-2020
Creta и RAV4 стали самыми популярными кроссоверами в России