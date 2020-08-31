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Убили кота-библиотекаря живодеры. Он был официально трудоустроен в качестве «SMM-мяунджера»

18:08 31.08.2020 Фото: vk.com
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Раньше он никогда не пропускал работу. Под него даже давали финансирование. Хозяева Степана пока не подали заявление в полицию, потому что боятся мести.

Убили кота библиотекаря живодеры. Он был официально трудоустроен в качестве «SMM мяунджера»
Убит кот-библиотекарь из Тверской области

По предварительным данным, знаменитого рыжего кота Стёпу убил сосед их хозяев, но владельцы боятся идти в полицию.

Сотрудники библиотеки в селе Городня рассказали, что кот Стёпа пропал 25 августа. Раньше он никогда не пропускал работу, а тут не пришел ни в библиотеку, ни домой. Хозяева занялись поисками животного, а вскоре в библиотеке раздался телефонный звонок.

Звонивший сообщил, что Степана убил сосед — якобы кот гадил в подъезде. По предварительной информации, в тот день от рук живодера пострадал еще один кот. Сейчас разыскивают свидетелей, ведь звонивший побоялся давать показания. Хозяева Степана тоже пока не подали заявление в полицию, потому что боятся мести.

Городенская сельская библиотека: «Он никогда не гадил, не метил в библиотеке, мы бы не стали держать у себя такого кота. Со смертью Степана мы многое потеряли. Последние четыре года мы без финансирования, а благодаря ему у нас была и подписка, и посылки с книгами. У нас было столько планов».

В марте рыжего кота Стёпу официально трудоустроили в качестве «SMM-мяунджера». Он прошел «испытательный срок», который длился более полугода. Все это время кот ежедневно посещал сельскую библиотеку и играл с детьми.

Кот участвовал в мероприятиях и занимался «продвижением» библиотеки в соцсетях. Примечательно, что он никогда не опаздывал на работу, передает "Афанасий Бизнес".

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