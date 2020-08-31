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Когда начнут массово ставить прививки от коронавируса, рассказал министр Мурашко

18:18 31.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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По его словам, первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре. Вакцинацию от гриппа и коронавирусной инфекции "разведут".

Когда начнут массово ставить прививки от коронавируса, рассказал министр Мурашко
Мурашко: Вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Когда начнут массово ставить прививки от коронавируса, рассказал министр Мурашко

Когда начнут массово ставить прививки от коронавируса, рассказал министр МурашкоЗаставлять учителей делать прививки от коронавируса отказалось МинпросвещенияЕщё 1942 новостей

Вакцинация граждан России от коронавируса начнется в ноябре-декабре, сообщил в понедельник, 31 августа, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре. Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются, больше 2,5 тыс. человек уже набрано, всего будет 40 тыс. На регистрации находится еще несколько вакцин. На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции», — отметил министр в ходе общения с медицинскими сотрудниками Иркутской области.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Гриднева, первыми получателями вакцины Центра им. Гамалеи станут медработники и пожилые люди. Эффективность препарата можно будет оценить по результатам формирования популяционного иммунитета.

По данным на 31 августа, в России выявлено 995 319 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 17 176 летальных исходов, выздоровело 809 387 человек.

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От редакции

Хотите привиться от коронавируса?

Аноним, 31 августа 2020 19:58
Разведут... Они уже развели народ на эту глобальную авантюру с псевдоэпидемией. Сейчас осталось вколоть всем толком не проверенную вакцину, чтобы люди ласты склеили.

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