Когда начнут массово ставить прививки от коронавируса, рассказал министр Мурашко

По его словам, первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре. Вакцинацию от гриппа и коронавирусной инфекции "разведут".

Мурашко: Вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре

Вакцинация граждан России от коронавируса начнется в ноябре-декабре, сообщил в понедельник, 31 августа, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре. Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются, больше 2,5 тыс. человек уже набрано, всего будет 40 тыс. На регистрации находится еще несколько вакцин. На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции», — отметил министр в ходе общения с медицинскими сотрудниками Иркутской области.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Гриднева, первыми получателями вакцины Центра им. Гамалеи станут медработники и пожилые люди. Эффективность препарата можно будет оценить по результатам формирования популяционного иммунитета.

По данным на 31 августа, в России выявлено 995 319 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 17 176 летальных исходов, выздоровело 809 387 человек.