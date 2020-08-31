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Приписала рождение второго ребенка и незаконно погасила ипотеку маткапиталом жительницы Алтая в Новосибирске

18:31 31.08.2020 Фото: pixabay.com
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453 тыс. рублей мошеннице, которая сфабриковала свидетельство о рождении и проживание в столице Сибири, пришлось вернуть государству. Кроме того, суд приговорил ее к 3 годам условно.

Приписала рождение второго ребенка и незаконно погасила ипотеку маткапиталом жительницы Алтая в Новосибирске
Мошенничество с маткапиталом - не редкость

Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хищении денежных средств при получении социальных выплат, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 31 августа.

Калининский районный суд установил, что жительница Алтайского края обманным путем получила свидетельство о рождении ребенка, которого она якобы родила, и представила поддельный документ в Управление Пенсионного Фонда РФ в Калининском районе Новосибирска с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

На основании представленных женщиной ложных сведений о рождении второго ребенка и о постоянном проживании в Новосибирске ей был выдан государственный сертификат с правом получения денежных средств в сумме 453 тыс. рублей, которые по ее заявлению перечислены в счет погашения ипотечного займа.

В соответствии с позицией государственного обвинителя по дела суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Суд также удовлетворил гражданский иск по делу и взыскал с осужденной похищенные денежные средства.

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