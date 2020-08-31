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Сняли кандидата из штаба Навального с выборов в горсовет Новосибирска

18:48 31.08.2020 Фото: facebook.com
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Оппозиционер Даниил Маркелов уверен, что это «дело рук» его конкурента по округу Алексея Джулая. В суд поступил иск о фальсификации подписей в поддержку претендента на депутатский мандат.

Сняли кандидата из штаба Навального с выборов в горсовет Новосибирска
Оппозиционера «Штаба Навального» Даниила Маркелова ( на фото - справа) сняли с выборов в горсовет Новосибирска

Суд отменил регистрацию кандидата в горсовет от коалиции «Новосибирск 2020» Даниила Маркелова. Оппозиционер уверен, что это «дело рук» его конкурента по округу.
«Алексей Джулай добился своего — прокурор, избирательная комиссия и суд встали на его сторону и аннулировали мою регистрацию. Джулай так боялся проиграть выборы, что устранил всех соперников на 36 округе», — пишет оппозиционер Даниил Маркелов в соцсетях.

Теперь, по словам Даниила Маркелова, он будет добиваться, чтобы с выборов сняли и самого Алексея Джулая.

Маркелов выдвигался по округу №36. Снять его с выборов потребовал студент сибирского филиала РАНХиГС Александр Селютин, который подал иск в Октябрьский районный суд Новосибирска, так как подписи в поддержку кандидата, по мнению истца, были сфальсифицированы.

«Выборы, где один из кандидатов, используя деньги, связи и нападения на агитаторов, снял своего единственного соперника, не могут быть честными», — подчёркивает Маркелов.

Ранее стало известно, что три сотрудника штаба Навального прошли регистрацию на выборы в горсовет нескольких муниципалитетов.

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От редакции

Оппозицию не пускают?

Аноним, 31 августа 2020 19:34
НВР:
Либерда никому не нужна. Вот и всё!
Аноним, 31 августа 2020 19:38
В данном случае - только молдовану из ЕР. Который выдвинут тупо от партии.
А за Маркелова РЕАЛЬНЫЕ люди подписи ставили, так что оставь эти свои "охранительские" вскукареки.
Аноним, 31 августа 2020 19:50
Естественно. "Либерда" как раз и не защищает права рядовых граждан. Все заточено только под политическую борьбу, под всем надоевшие разоблачения коррумпированных чиновников и политиков. Это и без навальных ясно, что воруют даже триллионами, а не миллиардами. Никого сейчас этим не удивишь, увы.
Либеральные активисты навальные ничем и никак не поддержали народ при всей этой лжи с коронавирусом. Это значит, что они заодно с системой.
для Аноним, 19:50, 31 августа 2020 20:08
Это кому "надоели разоблачения коррумпированных чиновников и политиков"?
Таким вот "джулаям"??
Опять за всех "кукарекаешь", бот провластный?
Аноним, 31 августа 2020 19:42
Хорошо бы жители 36-го округа прокатили б на выборах этого мелкого пакостника. Ну остались же там ещё 2 кандидата (от КПРФ и ЛДПР), кроме двух джулаевских "мурзилок" - студентов.
Аноним, 31 августа 2020 20:38
Кто дешевле продается КПРФ или ЛДПР?
Аноним, 31 августа 2020 20:36
Спасибо, что хоть не отравили

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