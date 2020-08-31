Сняли кандидата из штаба Навального с выборов в горсовет Новосибирска

Оппозиционер Даниил Маркелов уверен, что это «дело рук» его конкурента по округу Алексея Джулая. В суд поступил иск о фальсификации подписей в поддержку претендента на депутатский мандат.

Оппозиционера «Штаба Навального» Даниила Маркелова ( на фото - справа) сняли с выборов в горсовет Новосибирска

Суд отменил регистрацию кандидата в горсовет от коалиции «Новосибирск 2020» Даниила Маркелова. Оппозиционер уверен, что это «дело рук» его конкурента по округу.

«Алексей Джулай добился своего — прокурор, избирательная комиссия и суд встали на его сторону и аннулировали мою регистрацию. Джулай так боялся проиграть выборы, что устранил всех соперников на 36 округе», — пишет оппозиционер Даниил Маркелов в соцсетях.

Теперь, по словам Даниила Маркелова, он будет добиваться, чтобы с выборов сняли и самого Алексея Джулая.

Маркелов выдвигался по округу №36. Снять его с выборов потребовал студент сибирского филиала РАНХиГС Александр Селютин, который подал иск в Октябрьский районный суд Новосибирска, так как подписи в поддержку кандидата, по мнению истца, были сфальсифицированы.

«Выборы, где один из кандидатов, используя деньги, связи и нападения на агитаторов, снял своего единственного соперника, не могут быть честными», — подчёркивает Маркелов.

Ранее стало известно, что три сотрудника штаба Навального прошли регистрацию на выборы в горсовет нескольких муниципалитетов.