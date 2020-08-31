Сняли кандидата из штаба Навального с выборов в горсовет Новосибирска

Суд отменил регистрацию кандидата в горсовет от коалиции «Новосибирск 2020» Даниила Маркелова. Оппозиционер уверен, что это «дело рук» его конкурента по округу.
«Алексей Джулай добился своего — прокурор, избирательная комиссия и суд встали на его сторону и аннулировали мою регистрацию. Джулай так боялся проиграть выборы, что устранил всех соперников на 36 округе», — пишет оппозиционер Даниил Маркелов в соцсетях.
Теперь, по словам Даниила Маркелова, он будет добиваться, чтобы с выборов сняли и самого Алексея Джулая.
Маркелов выдвигался по округу №36. Снять его с выборов потребовал студент сибирского филиала РАНХиГС Александр Селютин, который подал иск в Октябрьский районный суд Новосибирска, так как подписи в поддержку кандидата, по мнению истца, были сфальсифицированы.
«Выборы, где один из кандидатов, используя деньги, связи и нападения на агитаторов, снял своего единственного соперника, не могут быть честными», — подчёркивает Маркелов.
Ранее стало известно, что три сотрудника штаба Навального прошли регистрацию на выборы в горсовет нескольких муниципалитетов.
Либерда никому не нужна. Вот и всё!
А за Маркелова РЕАЛЬНЫЕ люди подписи ставили, так что оставь эти свои "охранительские" вскукареки.
Либеральные активисты навальные ничем и никак не поддержали народ при всей этой лжи с коронавирусом. Это значит, что они заодно с системой.
Таким вот "джулаям"??
Опять за всех "кукарекаешь", бот провластный?