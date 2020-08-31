Что рассказать ребенку о коронавирусе перед школой, рекомендует Минздрав

Роспотребнадзор не требует обеспечивать дистанцию в полтора метра между учащимися внутри классов, но соблюдать гигиену необходимо.

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Необходимо доступно объяснить ребенку опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики, уточнили в пресс-службе. Кроме того, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам - носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.

Следует также контролировать, как соблюдает ребенок меры личной гигиены - проверять мытье рук и использование антисептиков, отметили в Минздраве. Помимо этого, родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом.

Чтобы предупредить "школьно-обусловленные" расстройства, к которым относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы, необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, а также систематически проводить гимнастику для глаз и делать физические упражнения, сообщили в Минздраве.

Правила работы школ в новом учебном году

Уроки в российских школах не могут начинаться раньше 8.00 утра, несмотря на введение "плавающего" графика для соблюдения санитарных норм и профилактики коронавируса, заявил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения РФ Евгений Семченко.

Он призвал родителей с пониманием отнестись к мерам предосторожности и измерению температуры детей. Семченко призвал родителей, которые сталкиваются в школах с поборами, требованиями сдавать деньги на термометры и средства индивидуальной защиты, обращаться в прокуратуру и звонить на горячие линии Минпросвещения.

Рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор не требует обеспечивать дистанцию в полтора метра между учащимися внутри классов, заявила в свою очередь начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

"Мы изолируем классы друг от друга, составляем и требуем гибкие графики для каждого класса и свое посещение школы", — отметила она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Однако, подчеркнула Яновская, на одного ученика в классе должно приходиться 2,5 метра. В случае выявления коронавируса у ребенка или педагога будет работать система экстренного оповещения. При этом родители теперь смогут попасть в школу только при необходимости, а собрания планируют проводить в онлайн-режиме.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, решение начинать учебный год в очной форме во всех учебных заведениях — "определенный вызов". "Но это решение обусловлено значительно большим знанием о вирусе, о его эпидемиологии, о мерах его профилактики", — сказала она на совете ректоров медицинских вузов.

1 сентября

Президент РФ Владимир Путин ранее подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.

"Да, конечно. Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно", - сказал он в интервью на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, точно ли 1 сентября школьники и студенты идут в свои школы и учебные заведения.