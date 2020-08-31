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Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием. Он не признает вину

19:24 31.08.2020 Фото: Википедии
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Бывший губернатор Хабаровского края посчитал предложение Следственного комитета угрозой и давлением на него.

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием. Он не признает вину
СК предлагал Фургалу заключить досудебное соглашение, но тот отказался

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который сидит в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Фургал считает давлением на него предложение от следователя признать вину.

"Следственный комитет предложил Фургалу заключить досудебное соглашение", - сказал собеседник агентства. По его словам, бывший губернатор от этого отказался, посчитав предложение следователей угрозой и давлением на него.

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От редакции

Все равно признают виновным?

Аноним, 31 августа 2020 19:43
Пофиг на всяких фургалов и им подобных, но опыт народного массового волеизъявления бесценен.

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