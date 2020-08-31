Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием. Он не признает вину

Бывший губернатор Хабаровского края посчитал предложение Следственного комитета угрозой и давлением на него.

СК предлагал Фургалу заключить досудебное соглашение, но тот отказался

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который сидит в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Фургал считает давлением на него предложение от следователя признать вину.

"Следственный комитет предложил Фургалу заключить досудебное соглашение", - сказал собеседник агентства. По его словам, бывший губернатор от этого отказался, посчитав предложение следователей угрозой и давлением на него.