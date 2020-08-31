Усадившую за руль 6-летнего сына, гнавшего 130 км/ч, мать оштрафовали на 25 тыс. рублей

Прокатившись с ветерком, жительница Татарстана выложила в сети ролик, который заинтересовал СК. При вынесении приговора суд также учел дебош, который она устроила в отделе полиции.

10 ноября 2019 года на автодороге М-7 Волга «Москва-Уфа»

В Республике Татарстан местная жительница признана виновной в вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в понедельник сообщили в главке СКР.

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летней жительницы города Набережные Челны. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствием и судом установлено, что 10 ноября 2019 года на автодороге М-7 Волга «Москва-Уфа» на территории Елабужского района республики обвиняемая усадила за руль движущегося со скоростью 130 км/ч автомобиля 6-летнего сына. В дальнейшем она разместила соответствующий видеоролик в одной из социальных сетей.

Кроме того, 23 ноября находясь в отделе полиции в городе Мамадыш, женщина порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее. При этом злоумышленница разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы. В результате ее действий, сотрудница полиции получила телесные повреждения.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.