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Свидетель видел Ефремова на пассажирском сидении. Выступивший сам лишался прав за пьянку

20:13 31.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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Этот факт в отношении жителя Анапы Андрея Гаева не был упущен судом - его занесли в протокол заседания.

Свидетель видел Ефремова на пассажирском сидении. Выступивший сам лишался прав за пьянку
За Ефремова в суде вступился свидетель, он утверждает, что актер выходил из машины со стороны пассажирского сидения

В Пресненском суде города Москвы идет очередное заседание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова.

Адвокат подсудимого вызвал еще одного свидетеля, который по словам правозащитника может подтвердить, что Ефремова за рулем в момент ДТП на Садовом кольце 8 июня не было. После перерыва в заседании к трибуне вышел тот самый долгожданный свидетель Андрей Гаев из Анапы. Он поведал суду, как в момент аварии оказался рядом и видел, кто вышел из машины.

"Там шевелилась подушка безопасности, как будто кто-то в ней копошился", - сказал Гаев.

Он утверждает, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, передает КП.

«Смотри, Ефремов!». Лицо-то знакомое. Актёр все-таки. А он говорит: «Да какой Ефремов, валим отсюда!», - вспоминает мужчина диалог, который произошел с его другом после увиденной аварии.

Выступление свидетеля периодически прерывали. Выяснилось, что сам Андрей Гаев неоднократно привлекался за пьянство и даже сидел в Астраханской тюрьме за то, что избил жену.

Этот факт не был упущен - его занесли в протокол заседания.

Напомним, что Михаил Ефремов является главным обвиняемым в деле о смертельном ДТП, произошедшем 8 июня на садовом кольце.

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