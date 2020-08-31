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Снова карантин? Туристы в панике: Остановили продажу путевок туроператоры

20:37 31.08.2020 Фото: pixabay.com
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По мнению экспертов, сейчас на туротрасль очень сильно влияют слухи о том, что в России уже решен вопрос о повторном введении ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Снова карантин? Туристы в панике: Остановили продажу путевок туроператоры
Туристы в панике из-за слухов о повторном карантине перестали покупать туры

Российские туроператоры практически полностью прекратили продажу туров на осень и зиму из-за падения спроса, который вызван страхом граждан из-за перспективы новых ограничительных мер. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов, сейчас на туротрасль очень сильно влияют распространяющиеся слухи и вбросы ложной информации о том, что в России уже решен вопрос о повторном введении ограничений в связи с пандемией коронавируса. Якобы уже с 20 сентября начнут снова действовать карантинные меры.

«В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло. Туристы дезориентированы слухами в соцсетях: многие из них считают, что ранние покупки связаны с риском «повторного карантина», - говорится в сообщении АТОР.

Дезинформация распространяется от имени анонимных «знакомых в соцсетях и мессенджерах, причем слухи о новых ограничениях в практически неизменном виде и повторением даты 20 сентября начали муссироваться еще мае, однако по мере приближения к сентябрю масштабы их циркуляции возросли, отметили в ассоциации.

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