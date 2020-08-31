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Как изменится с сентября 2020 жизнь россиян?

21:16 31.08.2020 Фото: pixabay.com
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Бесплатное питание младших школьников, возврат страховки при досрочном погашении кредита, расширение тарифного коридора ОСАГО, послабления для заключенных.

Как изменится с сентября 2020 жизнь россиян?
Но санитарные нормы при коронавирусе сохраняются во многих регионах

ТАСС вместе с Госдумой РФ представил подборку важных законов и правил, которые заработают в сентябре 2020 года и коснутся многих россиян.

Доплата классным руководителям
С 1 сентября российские учителя смогут получить к зарплате доплату за счет федерального бюджета в размере 5 тыс. рублей за классное руководство. Правительство России выделит на эти цели дополнительно около 213 млн рублей, а общий объем федеральных средств на доплаты педагогам в текущем году составит почти 25 млрд рублей.

С 1 сентября вернется льгота, позволяющая школьникам, студентам, аспирантам и ординаторам пользоваться 50% скидкой на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.

Бесплатное горячее питание для младших школьников
Учащиеся начальных классов будут получать в школе бесплатное горячее питание. Финансирование будет идти за счет федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, а отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. К началу учебного года полностью готовыми к реализации программы оказались 58 из 85 российских регионов. В оставшихся субъектах РФ требование о полной готовности всех школ не выполнено: где-то нет столовых, где-то местные власти не успели все подготовить.

Возврат страховки при досрочном погашении кредита
Закон вступит в силу с 1 сентября и обеспечит возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит.

Возврату подлежат средства за вычетом части премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Норма будет применяться, если заемщик заявил о досрочном отказе от страховки в течение семи календарных дней после погашения кредита и при отсутствии страхового случая по полису.

Процедура банкротства для граждан станет доступнее
C 1 сентября вступает в силу закон о внесудебном порядке признания граждан банкротами. Он коснется физических лиц, долг которых составляет от 50 до 500 тыс. рублей.

Заемщики смогут объявлять себя банкротами бесплатно, если в отношении них прекращено исполнительное производство, то есть если пристав не нашел у заемщика ни имущества, ни денег, на которые может быть обращено взыскание.

Заявление о банкротстве можно будет подать в МФЦ, с момента принятия гражданин освобождается от штрафов и через шесть месяцев, если к нему нет претензий, становится банкротом по закону.

Новые правила исключения ИП из ЕГРИП
С 1 сентября 2020 года вступают в силу изменения в закон "О государственной регистрации", которые позволяют регистрирующим органам в принудительном порядке исключать из Единого реестра индивидуальных предпринимателей недействующих ИП. Они будут признаваться прекратившими свою деятельность, если, к примеру, не предоставляли документы отчетности в течение последних 15 месяцев, имеют недоимку и задолженность.

Расширение тарифного коридора по ОСАГО
С 5 сентября диапазон базовых ставок для легковых автомобилей физических лиц расширится на 10% вверх и вниз.

Он будет варьироваться от 2471 рубля до 5436 рублей. Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы ОСАГО для водителей с разным уровнем риска.

По легковым автомобилям юридических лиц коридор расширится больше — на 20% вверх и вниз. При этом на максимальное понижение тарифов в группе смогут рассчитывать грузоперевозчики и автопарки юридических лиц.

Иностранные собственники жилья в России смогут выступать принимающей стороной для своих родственников
7 сентября вступает в силу измененный порядок миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Закон, подписанный Владимиром Путиным в июне, дает право иностранным гражданам — собственникам жилых помещений в России выступать принимающей стороной для других иностранцев и предоставлять им свое жилье для фактического проживания.

Согласно прежнему закону, иностранные граждане не могли ставить других иностранцев на учет по месту пребывания по адресу своего жилого помещения. Исключения были предусмотрены для высококвалифицированных специалистов.

Осужденные смогут отбывать наказание в регионе проживания их родственников
С 29 сентября осужденные смогут перевестись в колонии, расположенные ближе к месту жительства ближайших родственников — супруга или супруги, родителей, детей, дедушки и бабушки, внуков, усыновителей или усыновленных детей. Это можно будет сделать по решению ФСИН России на основании письменного заявления осужденного. Если в этом регионе размещение невозможно, перевод сделают в наиболее близкое учреждение.

Изменения в Уголовно-исполнительном кодексе РФ коснутся также осужденных к принудительным работам. Раньше осужденные к лишению свободы отбывали наказание в исправительных учреждениях в том субъекте РФ, в котором они проживали или где им был вынесен приговор. В исключительных случаях по состоянию здоровья или для обеспечения личной безопасности их могли перевести в другие регионы.

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