31.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Дистанционное обучение и маски: как будут работать школы с 1 сентября 2020

21:33 31.08.2020 Фото: pixabay.com
2

На фоне распространения коронавируса образовательные учреждения ждут некоторые изменения в работе. В Госдуме рассказали, действительно ли будет повсеместное дистанционное обучение.

Дистанционное обучение и маски: как будут работать школы с 1 сентября 2020
Как с 1 сентября будут работать школы

В Госдуме рассказали, как будут работать российские школ в новом учебном году с учетом распространения коронавируса.

Линейки

Традиционные линейки 1 сентября проводить в школах разрешено только по классам или параллелям и на открытом воздухе. Родители при этом должны быть в масках.

Окончательное решение о проведении линеек за регионами. Например, в Москве принято решение не устраивать их.

Маски

Носить маски обязаны будут только работники столовых. Дети и учителя не должны их надевать, однако окончательное решение о ношении масок педагогами принимает регион.

Предосторожности

Школы должны будут измерять температуру всех приходящих на входе. Кроме того, в зданиях должен быть антисептик для рук и обеззараживатели воздуха.

За каждым классом в соответствии с рекомендациями должен быть закреплен соответствующий кабинет (за исключением классов со спецоборудованием). В актовый зал, библиотеку и спортзал будут пускать по одному классу за раз.

Обучение и посещение столовых должно быть по специальному графику — чтобы избежать скопления людей в одном помещении.

Дистанционное обучение

Принято решение начать учебный год очно, однако каждый регион будет действовать в соответствии с ситуацией. В случае ухудшения обстановки школы должны предусмотреть возможность перехода на дистанционку. Учебным заведениям рекомендовано не устраивать массовые мероприятия, а факультативы проводить онлайн.

В случае если у ребенка будет обнаружен коронавирус, класс уйдет на дистанционное обучение. Если заболевание будет у педагога, на карантин уйдут несколько классов, с которыми он контактировал.

Мнение читателей
0
0
0
2
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет чехарда?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Катастрофу предсказали российскому бизнесу: 40% не сможет заплатить налоги
22:24 31-08-2020
Катастрофу предсказали российскому бизнесу: 40% не сможет заплатить налоги
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей 16
22:18 31-08-2020
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца 22
22:15 31-08-2020
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре 22
22:15 31-08-2020
71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
22:15 31-08-2020
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
Убили двоих ради индюка. На месте преступления хозяева застали двух воров и погибли
22:13 31-08-2020
Убили двоих ради индюка. На месте преступления хозяева застали двух воров и погибли
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 97
22:10 31-08-2020
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
Потенциально опасный астероид летит к Земле: 1 сентября 2020 года Апполон 2011 ES4 достигнет планеты, сообщает NASA 9
22:00 31-08-2020
Потенциально опасный астероид летит к Земле: 1 сентября 2020 года Апполон 2011 ES4 достигнет планеты, сообщает NASA
Причину рака в 95% случаев назвал хирург-онколог 1
22:00 31-08-2020
Причину рака в 95% случаев назвал хирург-онколог
Школа-2020: На линейки 1 сентября родителей пустят только в масках. Что еще меняется? Прочти 5
21:48 31-08-2020
Школа-2020: На линейки 1 сентября родителей пустят только в масках. Что еще меняется? Прочти