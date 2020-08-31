Дистанционное обучение и маски: как будут работать школы с 1 сентября 2020

На фоне распространения коронавируса образовательные учреждения ждут некоторые изменения в работе. В Госдуме рассказали, действительно ли будет повсеместное дистанционное обучение.

Как с 1 сентября будут работать школы

В Госдуме рассказали, как будут работать российские школ в новом учебном году с учетом распространения коронавируса.

Линейки

Традиционные линейки 1 сентября проводить в школах разрешено только по классам или параллелям и на открытом воздухе. Родители при этом должны быть в масках.

Окончательное решение о проведении линеек за регионами. Например, в Москве принято решение не устраивать их.

Маски

Носить маски обязаны будут только работники столовых. Дети и учителя не должны их надевать, однако окончательное решение о ношении масок педагогами принимает регион.

Предосторожности

Школы должны будут измерять температуру всех приходящих на входе. Кроме того, в зданиях должен быть антисептик для рук и обеззараживатели воздуха.

За каждым классом в соответствии с рекомендациями должен быть закреплен соответствующий кабинет (за исключением классов со спецоборудованием). В актовый зал, библиотеку и спортзал будут пускать по одному классу за раз.

Обучение и посещение столовых должно быть по специальному графику — чтобы избежать скопления людей в одном помещении.

Дистанционное обучение

Принято решение начать учебный год очно, однако каждый регион будет действовать в соответствии с ситуацией. В случае ухудшения обстановки школы должны предусмотреть возможность перехода на дистанционку. Учебным заведениям рекомендовано не устраивать массовые мероприятия, а факультативы проводить онлайн.

В случае если у ребенка будет обнаружен коронавирус, класс уйдет на дистанционное обучение. Если заболевание будет у педагога, на карантин уйдут несколько классов, с которыми он контактировал.