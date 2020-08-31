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Баснословный гонорар: Сколько заплатит адвокату Пашаеву за свою защиту Ефремов?

21:48 31.08.2020 Фото: vk.com
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Защитник обещал актеру, что он его освободит. За его освобождение Ефремов будет должен ему заплатить еще, заявила адвокат потерпевшей стороны.

Баснословный гонорар: Сколько заплатит адвокату Пашаеву за свою защиту Ефремов?
Раскрыт гонорар Эльмана Пашаева за защиту Ефремова

Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина в эфире телеканала НТВ раскрыла размер гонорара защитника актера Эльмана Пашаева.

По ее словам, услуги адвоката обойдутся артисту примерно в десять миллионов рублей.
"Он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит. За его освобождение он будет должен ему еще заплатить", — добавила Бутырина.

Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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