Баснословный гонорар: Сколько заплатит адвокату Пашаеву за свою защиту Ефремов?

Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина в эфире телеканала НТВ раскрыла размер гонорара защитника актера Эльмана Пашаева.
По ее словам, услуги адвоката обойдутся артисту примерно в десять миллионов рублей.
"Он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит. За его освобождение он будет должен ему еще заплатить", — добавила Бутырина.
Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.