Баснословный гонорар: Сколько заплатит адвокату Пашаеву за свою защиту Ефремов?

Защитник обещал актеру, что он его освободит. За его освобождение Ефремов будет должен ему заплатить еще, заявила адвокат потерпевшей стороны.

Раскрыт гонорар Эльмана Пашаева за защиту Ефремова

Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина в эфире телеканала НТВ раскрыла размер гонорара защитника актера Эльмана Пашаева.

По ее словам, услуги адвоката обойдутся артисту примерно в десять миллионов рублей.

"Он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит. За его освобождение он будет должен ему еще заплатить", — добавила Бутырина.

Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.