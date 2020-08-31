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Причину рака в 95% случаев назвал хирург-онколог

22:00 31.08.2020 Фото: pixabay.com
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"Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль", объяснил Иван Карасев.

Причину рака в 95% случаев назвал хирург онколог
Названа причина 95 процентов случаев рака
Сюжет: Онкология
Причину рака в 95% случаев назвал хирург онколог

Причину рака в 95% случаев назвал хирург-онкологЮлия Волкова из "Тату" рассказала всю правду о борьбе с онкологиейЕщё 291 новостей

В 95% случаев причиной развития онкологических заболеваний является хроническое воспаление, рассказал хирург-онколог Иван Карасев.

"Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль", — уточнил он.

Еще одним важным фактором, провоцирующим рак, является регулярное употребление красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных продуктов, напомнил специалист.

"Установлено, что при их переработке выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку толстой кишки", — цитирует Карасева портал "МедикФорум".

Как объяснил врач, эти кислоты выступают раздражителем, который приводит к воспалению кишечника, в результате чего риск развития опухолей значительно возрастает.

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От редакции

Боитесь заболеть раком?

Аноним, 31 августа 2020 22:45
Неужели хоть один ответ будет "нет не боюсь"?Эта коварная дрянь может одолеть любого из нас,а дальше борьба и судьба...

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