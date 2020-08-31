Причину рака в 95% случаев назвал хирург-онколог

"Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль", объяснил Иван Карасев.

Названа причина 95 процентов случаев рака

В 95% случаев причиной развития онкологических заболеваний является хроническое воспаление, рассказал хирург-онколог Иван Карасев.

"Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль", — уточнил он.

Еще одним важным фактором, провоцирующим рак, является регулярное употребление красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных продуктов, напомнил специалист.

"Установлено, что при их переработке выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку толстой кишки", — цитирует Карасева портал "МедикФорум".

Как объяснил врач, эти кислоты выступают раздражителем, который приводит к воспалению кишечника, в результате чего риск развития опухолей значительно возрастает.