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Катастрофу предсказали российскому бизнесу: 40% не сможет заплатить налоги

22:24 31.08.2020 Фото: pixabay.com
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Причиной стало падение спроса, который до сих пор не восстановился. 56% предпринимателей рассказали о падении в 2-4 раза. "Коронавирусные" меры только отсрочили платежи.

Катастрофу предсказали российскому бизнесу: 40% не сможет заплатить налоги
Российским налогоплательщикам предсказали катастрофу

Отложенные в рамках государственной поддержки налоги к концу года не смогут заплатить 40% российских предпринимателей.

Таковы данные опроса экспертного центра по защите прав предпринимателей при президенте России, пишут «Ведомости».

Издание уточнило, что более четверти респондентов оценивают своё положение как кризис или катастрофу. Причиной стало падение спроса, который до сих пор не восстановился. Так, 56% рассказали о падении в 2-4 раза, 25% утверждают, что потребность в их услугах сократилась больше чем в 4 раза.

Глава Института экономики роста им. Столыпина Анастасия Алехнович отметила, что программы господдержки, которые пообещали компаниям, позволили пережить кризис, однако обязательные платежи не отменили, а лишь отсрочили. По словам Алехнович, предпринимателям эти деньги взять неоткуда.

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