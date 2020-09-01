Вакансии для жителей Бердска.

Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика

ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

-водитель ( кат.С,D,E) график сменный, з/п 40000руб.

-тракторист, график сменный, з/п 25000руб.

-водитель погрузчика, 5/2, 28-30000руб.

-мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб.

-мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 35000руб.

-мастер КИПиА, 5/2 , 18000руб.



-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб.-лаборант, график 5/2, з/п 18800руб.-повар, график сменный, з/п 20700руб.-оператор 1С, сменный, з/п 24500руб.-учетчик, график 2/2, з/п 30 000руб.-прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб.-укладчик-упаковщик, сменный, з/п 28000руб.-медсестра, график 1/3, з/п 20000руб.-рабочие на производство, график 2/2, з/п 30-32000руб.-рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 20.00 до 08.00), з/п 26000руб.-оператор птицефабрик и механизированнных ферм, график 5/2 скользящий, з/п от 20000руб.-птицевод, график скользящий 5/2, з/п 20000руб.-санитар ветеринарный, график сменный,19000руб.-слесарь по обслуживанию тепловых сетей, 5/2 скользящий, 19000руб.-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, график 5/2 скользящий, 25000руб.-электогазосварщик, график 5/2, з/п 26700руб.-слесарь-сантехник, график 5/2, з/п от 18000руб.-слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб.-слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб.-плотник-бетонщик, 5/2, 20 000 руб.-грузчик, график 5/2, з/п 20000руб.-уборщица производственных и служебных помещений,график 5/2, 15700руб.-кладовщик 2/2, з/п 25000руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:



8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельниково, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка.ОТКРЫВАЕМ ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТАВКУ из БЕРДСКА.Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.