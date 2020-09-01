Потенциально опасный астероид летит к Земле: 1 сентября 2020 года Апполон 2011 ES4 достигнет планеты, сообщает NASA

Американское космическое агентство NASA ещё в начале августа месяца 2020 года сообщило о приближении к Земле астероида, имеющего классификационный номер 2011 ES4. Данный космический объект не будет первым, пролетающим в этом году рядом с планетой, однако именно он пройдёт на самом близком расстоянии от её поверхности.
Что являет собой астероид 2011 ES4?
Астероид, получивший в перечне непланетарных космических объектов Солнечной системы название 2011 ES4, был обнаружен 2 марта 2011 года. В это время космический объект, размеры которого приблизительно равны от 22 до 49 метров в поперечнике, пребывал в солнечном удлинении 159 градусов, находясь на удалении от Земли в 8 млн 100 тыс. км, или же 0,054 астрономической единицы (а. е.). В 2011 году астероид 2011 ES4 максимально приблизился к третьей от Солнца планете 13 марта.
Данный космический объект классифицируется, как астероид группы Аполлона – объекты, которые могут не только приближаться к Земле на достаточно близкое расстояние, но и пересекать её орбиту.
К космическим телам Апполона относился и метеорит «Челябинск», столкнувшийся с Землёй (предварительно распавшись в атмосфере на фрагменты, 53 из которых достигли поверхности планеты) 15 февраля 2013 года в Челябинской области России возле озера Чебаркуль.
Отличительной особенностью 2011 ES4 является то обстоятельство, что этот астероид имеет довольно короткую «дугу наблюдения», составляющую всего 4 дня. С марта 2011 года этот объект астрономами не наблюдался.
Когда ожидается максимальное сближение астероида 2011 ES4 с Землёй?
По расчётам астрономов американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration) – NASA, астероид 2011 ES4 максимально приблизится к Земле в первый день осени 2020 года – 1 сентября. В этот день, в 19 часов 12 минут по МСК космический объект будет находиться на удалении всего в 121 тыс. км, или же 0.0008 а. е. Это примерно в 3 раза меньше, чем расстояние от Земли до её естественного спутника – Луны.
Во время пролёта мимо Голубой планеты скорость «космического странника» будет составлять примерно 28 тыс. 800 км/ч, или 8 км/сек. Несмотря на то, что астероид 2011 ES4 пройдёт на таком близком расстоянии от Земли, учёные не считают этот астрономический объект потенциально опасным.
Дело в том, что к данной категории метеоров, болидов, астероидов и комет астрономы относят прежде всего те космические тела, которые в случае падения на поверхность планеты могут вызвать существенные разрушения, а если упадут в океан – большое цунами. Для этого при столкновении размер объекта, прибывшего из космоса, должен составлять как минимум 100 метров в поперечнике.
Источник: 1rre.ru
В 1983 году , в мае крупный астероид пролетел на расстоянии всего 9 тысяч км от Земли, должен был облететь вокруг Солнца и снова пролетать на таком же расстоянии в ноябре 1983 года, но был притянут системой другой звезды... Опасность в том, что войска всех стран находились в боеготовности № 1 с мая по ноябрь 1983 года. Частота падений крупных астероидов на Землю : один раз за 4 - 8 тысяч лет... 13 тысяч лет назад такой падал в мировой океан и стометровые цунами сгубили много человеческих рас ( в том числе и расу пятиметровых исполинов в количестве 4 миллиона 90 тысяч человек)... А 6 тысяч лет назад такой падал на территорию нынешних США. Следующее падение будет в мировой океан или на сушу вне США. Более вероятно - в мировой океан ( в ближайшие 2 тысячи лет или почти завтра).
При падении в мировой океан страдают все, а при падении на сушу больше страдают жители северных широт Земли. Может быть похолодание на 3-5 лет, как в 1601 - 1603 годах Н.Э., во времена Бориса Годунова... С 1601 по 1603 годы вымерло две трети русских и 96 % кочевых народов Сибири, Монголии, Северной Америки...
Да
Я не шитаю его опасным много метеоритов пролитают мимо земли и о каких-то мы не знаем что его бояться?
Естественно, опасен! Притяжение Земли никто не отменял, но что-то мне подсказывает, что при желании можно с Земли его уничтожить, но по какой-то причине никто этим не занимается. "Авось" рулит всеми.