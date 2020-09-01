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Общество

Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях

21:12 01.09.2020 Фото: кадр из видео instagram.com/wrestling_gp
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В Сети бурно обсуждают неудавшуюся женитьбу двукратного чемпиона мира по вольной борьбе. Он выгнал жену с торжества после появления ее фривольных видео. Девушку назвали "эскортницей".

Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях
Сторона вспылившего молодожена горячо поддерживает его поступок

В Сети бурно обсуждают неудавшуюся женитьбу двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, выгнавшего с торжества собственную невесту после появления ее фривольных видео. Девушку назвали "эскортницей". Шумная осетинская свадьба собрала во Владикавказе более 500 человек. Мы пообщались с некоторыми из них и узнали их отношение к случившемуся.
Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.

Посмотрев два ролика, новобрачный отправился на женскую половину, где по традиции отдельно справляли свадьбу женщины, и выволок невесту с праздника прямо за волосы. После чего остаток гуляния сидел на земле и плакал, проклиная судьбу, которая обошлась с ним столь сурово.

Отцу невесты стало плохо с сердцем, а его дочь, едва оставшись в одиночестве, не выдержала позора и попыталась покончить с собой. К счастью, Мадину удалось вовремя доставить в больницу и спасти, сейчас девушка в Москве. Самого Заурбека братья увезли в горы, чтобы он пришел в себя, не натворив глупостей, ведь борцу предстоят ответственные старты.

По рассказам гостей, торжество проходило в несколько этапов, как и положено на Кавказе. Гуляли несколько дней и ночей: свадьба вышла шумной и многонациональной. Поздравить новобрачных приехали гости из разных городов и республик, в том числе «братья» - борцы из соседних Дагестана и Чечни. И именно на том этапе, когда новобрачного чествовали в мужском кругу традиционной лезгинкой и подбрасыванием в воздух, кто-то начал отправлять на телефоны присутствующих компромат на молодую жену – на тот момент молодые уже расписались.

- Кто-то очень хорошо все рассчитал, прекрасно зная традиции осетинской свадьбы, - предполагает один из пожилых гостей со стороны невесты. – Может, в менее разогретой обстановке и реакция не была бы такой горячей… А так на виду и на слуху у всех сообщения, что твоя избранница перед тобой не честна… Жениху пришлось реагировать, чтобы спасти свою честь. Осетинская девушка – эскортница? Такое мужчине даже представить себе страшно! Не удивительно, что отцу стало плохо! Больше всего его жалко, молодежь-то скоро оправится.

Сторона вспылившего молодожена горячо поддерживает его поступок, переживая лишь о том, как бы перенесенная душевная травма не сказалась на спортивных достижениях борца. Возможность иного исхода подобной ситуации увидели немногие.

- Нельзя было как-то за закрытыми дверями отношения с любимой выяснить? – интересуюсь у знакомого со стороны новобрачного по имени Робин.

- Для осетин так называемый «общественный статус» превыше всего. Заура фактически прилюдно оскорбили, поэтому он повел себя так, как повел бы любой осетин на его месте. Наверное, если бы осетинских мальчиков воспитывали настоящими мужчинами, а не мужланами, все было бы куда приличнее и спокойнее.

- Зауру 24, невесте 25, он что, думал, что она девственница? – выспрашиваю у другого знакомого жениха.

- Думаю, если бы Мадина рассказала Зауру о себе больше, ничего такого бы не случилось. Они познакомились только в конце апреля. На улице, когда она с собачкой гуляла, а он ехал мимо.

Заур все время на сборах, на соревнованиях, а тут вынужденный перерыв, вот и решил воспользоваться и жениться. Наверное, надо было узнать друг друга получше. Но это рассылал кто-то очень подлый, раз решился расстроить свадьбу именно в такой момент, когда 500 человек на это смотрят. Можно было ведь и заранее прислать, если просто хотели позаботиться об обманутом женихе и предупредить.

Источник: mk.ru

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От редакции

Простит свою любовь?

Аноним, 25 августа 2020 21:09
Мы точно в России живём? Зачем эти "новости"?
Гость, 01 сентября 2020 00:52
Нужно просто себя представить на месте этого жениха. Конечно, найдутся мужики, которые скажут что мол я на своем месте.кому это понравится?. Другое дело, если это неправда. А если правда? Включать надо мозги, если они есть, а не думать только о бабках. Это Кавказ, а не Дом-2, где каждая проходит не по одному кругу, все срочно беременнюют и не знают от кого. Лично я, при всех бы выкинул в мусорку, там ее дом, там и бабки. Нет, я не из Кавказа, из центральной России Мужики! У кого какие мнения?
Аноним, 01 сентября 2020 14:51
Жениху кто то подлость сделал,видимо у самого рыльце в пуху.приватные фото сексуального характера трудно достать и очень дорого .у кого то свои цели на этого осетина.сам виноват.поспешишь людей насмешишь.
Мужик, 01 сентября 2020 14:58
Чемпиона под суд за рукоприкладство, Мадина найдет себе другого, если человек любит он ей простит даже семки в порнофильмах, ибо то что было это было до него.... Главное что в реальное время будет и после....
Солодка вата, 01 сентября 2020 18:14
Да, на рАсии. А чего вы хотели ,если цент рАсии по татарски назван кремлем?!))
Кто кому дань платит, тот тому и подчиняется)
Аноним, 01 сентября 2020 20:25
Удивляют те,кто её оправдывают.Как раз, два такое сделать для вас я полагаю
Аноним, 26 августа 2020 00:53
Невинность – в глазах смотрящего (на подобных девушек).
Женитьба в горах – не всегда является гарантией чистоты.
Я когда учился, мой товарищ жил в Московском общежитии, и я видел как мусульманки с Кавказа, участвовали в оргиях и из комнаты в комнату кочевали.
На преддипломной практике в Ярославле было то же самое.
Две из них вышли замуж за своих, одна на четвёртом курсе, другая на пятом.
Видел их важных волосато-усато-бородатых женихов.
Перед свадьбой, они подштопывались у гинеколога и «непорочными» выходили замуж с наспех залеченным геморроем и оральным герпесом.
Raven, 26 августа 2020 16:53
Это факт. Сам одно время встречался с кавказской девушкой в институтской общаге. Любовь не выбирает по нацпризнаку (как говориться любов зла), а замуж у них можно выходить только за своих и только девственницей, иначе рикокос. Даже в какой-то степени жалко их девченок, кругом засада для них (кстати могут и порешить запросто)
Зарина, 31 августа 2020 20:42
Зачем вы тут глупыми обобщениями щеголяете? Люди разные есть везде, просто где то таких "разных" больше, где-то меньше.
КГБ, 01 сентября 2020 13:53
Анонимайзеров
Лариса, 01 сентября 2020 18:45
Можно подумать этот жених ничего не знал
Бред просто публично все вышло а так бы промолчал в брачную ночь палец бы порезал вот тебе и девственность
Сам опозорился
А девушки скажу вовремя смоталась от него а он пусть локти кусает придурок
Лога, 01 сентября 2020 19:47
А как же гениТальный герпес? Оральный перед ним просто цветочки
А если это было сделано, чтобы, 01 сентября 2020 21:37
А если эта подлость была сделана, чтоб
Заурбек не выиграл предстоящие важные состязания? Подлости нет предела
Аноним, 26 августа 2020 04:22
НВР:нет
Аноним, 26 августа 2020 21:11
НВР:
Нет
Аноним, 28 августа 2020 03:00
НВР:
Только для "гордых горских орлов" является секретом, что в московских клиниках стоит очередь из кавказских девочек на процедуру восстановления девственности. Бизнес идет четко - зашивается за 20 минут, стоит 500 долларов. Постоянным клиенткам уже и скидки выдают. Знакомые врачи состояния на этом сделали.
Считаю, так им и надо: в обществе, в котором формальная девственность считается единственной добродетелью женщины, другого результата ожидать глупо. Хотите девственниц - получите, распишитесь. Эта мерзопакостная ментальность, по которой они имеют право и даже гордятся тем, что сношают все, что движется, а их женщины должны сидеть девственницами и ждать когда их осчастливит своим вниманием такой вот умник - вы серьезно? В 21 веке? Ему даже не хватило ума подумать, что такая красотка в 25 лет наверно уж имеет какой то опыт жизни и отношений. Вместо этого он в полной уверенности, что женился на девочке, и через неделю снова уедет на свои "сборы" - а она будет си деть у окна и ждать его, вышивая очередной платок? Ну ну, вперед, борцы...
Светлана, 31 августа 2020 11:46
Respekt за комент!!!
Ракета, 01 сентября 2020 05:38
Согласна с тем, что мужчинам разрешено всё, при том , что женщины не должны. Если кто не знает, то в исламе грех одинаков для обоих полов. Но "кавказские традиции", касательно этого вопроса писали, видимо, мужчины
Горец, 01 сентября 2020 11:03
Кому как. Мне лично было бы очень не приятно узнать однажды что мою маму ебали много разных мужиков. Для кого-то это нормально. Представьте до вашего рождения там побывали десятки разных хуев.
Аноним, 01 сентября 2020 17:21
Я под каждым вашим словом подписываюсь!
Аноним, 28 августа 2020 03:50
НВР:
Никогда!!!!
Аноним, 01 сентября 2020 20:59
Не о том вы думаете, рассуждая о своей маме. То есть если вот вас вырастила ваша мама, любила вас, ухаживала за вами и вот на данный момент времени вы узнаете, что до вашего папы у неё был еще кто-то, то она для вас матерью перестанет быть, что за дичь. Мозги включайте уже господа горцы.
Аноним, 31 августа 2020 03:07
НВР:
Нет.
Имхо, 31 августа 2020 06:39
Знаток пластики,ты сам подшивался,откуда такие познания? Пойди и Чемпиону лично всё это скажи. Или слабо,подшытое очко жим-жии?
Елена, 01 сентября 2020 01:18
Чемпиону уже сказали по-подлому, прям, под дых! И свои же...
Наталья, 01 сентября 2020 02:35
Жи ши пиши с буквой и
Аноним, 01 сентября 2020 21:06
Комментарий полностью описывает суть ситуации с восточными женщинами, да это только ленивый не знает, что они по несколько раз девственность восстанавливают, сами же эту информацию и рассказывают подружкам. А вы все на пару с чемпионом самообманом занимаетесь, никак вопросы решеть не умеете, кроме как в лицо кулаком. И очко пишите, потому что реально готовы с кем угодно и куда угодно, а сами про девичью чистоту рассуждаете. Не вашими погаными языками.
Аноним, 31 августа 2020 11:40
НВР:
Простить и забыть!
Аноним, 31 августа 2020 20:42
НВР:
Нет
Зарина, 31 августа 2020 20:44
Зачем вы тут глупыми обобщениями щеголяете? Люди разные есть везде, просто где то таких "разных" больше, где-то меньше.
Зарина, 31 августа 2020 20:56
Мерзкая тема, и люди также омерзительны, которые это так смачно с пеной изо рта обсуждают.
Аноним, 31 августа 2020 22:47
Не дури, парень.
Галина, 31 августа 2020 23:04
Сейчас нет восточных девушек, нет русских, есть просто живущие в современном мире как все, я это вижу в Москве, мусульманок раскрепощенных
Гость, 01 сентября 2020 01:00
Для вас похоже современный мир, это Дом-2,вы живёте не современном мире и не в старом, в топчитесь в своем бестолковом, не понимая банальных вещей как честь и совесть.
Аноним, 01 сентября 2020 04:47
Зная неплохо традиции этого народа и его характер я предполагаю кто - то завидовал его спортивноой карьере решил сломать его как разведчика через,, слабое место,, что и получилось. Кому - то очень надо.
Лора, 01 сентября 2020 14:02
Осетины как раз в подавляющем большинстве православные
Аноним, 01 сентября 2020 21:51
Ехали бы уже к себе домой
Аноним, 01 сентября 2020 00:48
Вы в каком веке живёте? Он всё знал просто перед родственниками хотел показаться хорошим.Сам такойже
Аноним, 01 сентября 2020 00:52
НВР:
Да
Аноним, 01 сентября 2020 01:31
Он ещё пожалеет, что так грубо поступил! Надеюсь она не простит его!!! Если он сейчас ее прилюдно так унизил... То что будет потом!!! Ее прошлое, это ее прошлое, никто не смеет судить ее за это!
Аноним, 01 сентября 2020 02:35
НВР:
А зачем нужен такой муж, который веритне понятно кому.Забыть его как страшный сон.
Аноним, 01 сентября 2020 02:38
НВР:
Девушка сглупила надо было рассказать что к чему такого бы не было что то есть вот дуры бабы мне его жалко я сама мусульманка ничего не бывает значит чтото не чисто сказала бы все на чистоту норм бы было бы это не любовь со стороны парня любоовь все побеждает мне очень жаль
Алла, 01 сентября 2020 15:54
Да видно же, что подстава, никто из нас не видел эти видео, возможно там ничего такого нет.
Иван, 01 сентября 2020 18:00
Так и с её стороны любви нет. Раздарила она её всем подряд. Хотела бы любви , берегла бы себя для любви мужней.
Аноним, 01 сентября 2020 21:22
Сложно что-то понять без знаков препинания.
Никто никому ничего не обязан докладывать, оправдываться и тому подобное. Она не на приеме у пастыря, чтобы душу изливать. Он что её любил только за наличие девственности или как один нормальный человек, другого?! Это просто жесть, что произошло подобное в наше время, а еще это не законно. В суд на него подать за рукоприкладство. Сейчас есть очень много приложений, где можно лицо человека вставить в любое видео, в том числе в +18, и будет всё очень натурально смотреться, как так и было. Головой надо сначало думать, а не другими частями тела.
Аноним, 01 сентября 2020 02:50
НВР:моё мнение.Нет.
Аноним, 01 сентября 2020 03:39
Как мужчина он поступил не правильно, как верующий да. Но девушка тоже человек. Может ошибаться. Ты её выбрал. И мне кажется прощение заслуживают оба. Он должен извиняться за то что за волосы поводок. А она за то что не рассказала что она легкамысленая. Вывод:Думайте что любое фото или видео сделано вами! Может быть использовано против вас.
Анна, 01 сентября 2020 03:54
Очень жаль красивую пару, которая вполне могла бы быть счастлива, если бы она предупредила его о своем опыте, ее опозоренных родителей, - но из частной истории Мадины раздули какую-то бомбу, которая делает ее преступницей в глазах всего мира, жениха, родителей, гостей. А она просто девушка, которая пыталась быть счастливой... Плата за ошибку + вселенский позор, а ведь ей жить с этим всю оставшуюся жизнь!. Не надо травить оступившуюся, - и пусть будет счастлива, несмотря ни на что! Мария Египетская, великая христианская святая, искупала грех блуда 47 лет, и перед смертью молилась, стоя на воздухе. Никто не знает путей Господа, дайте ей шанс
Иван, 01 сентября 2020 18:04
Так мы дойдем до того , что и за детоубийц и насильников будем религией заступиться.
Роза, 01 сентября 2020 04:18
Нет, ни в коем случае. Что за дурость в башке у девушки, как можно было в видео таком сниматься. Скромные девушки есть, пусть ищет, а девушке можно забыть о замужестве, порченная внутри.

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