Как правильно выбрать нательный крестик и освятить его?

Следует помнить, что крест традиционно используется восьмиконечным, с изображением Спасителя, либо без него, чаще всего с надписью «Спаси и сохрани».

Освящение проводится в храме

Ношение нательного креста православными христианами – это не магический или ритуальный процесс, а тем более – не украшение себя с помощью ювелирного изделия в виде крестика. Нет, это, наоборот, видимое обозначение своей принадлежности к Церкви, к последователям Христа, и надежда на благодатную защиту с помощью Святого духа.

Недаром в Евангелии есть заповедь Спасителя:

Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф 16:24)

Как правильно выбрать нательный крест?

Церковные каноны предписывают всем православным христианам носить нательный крестик. Но выбрать его каждый может по своему вкусу. Конечно, лучше всего купить крестик в храме, тем самым сделать следующее:

принести свою посильную помощь, оставив деньги не спекулянтам в каком-то магазине, а там, где они пойдут на богоугодное дело. И сомневаться в этом не стоит, нужно верить, что именно так все и будет,

получить именно канонически верный крестик. Ведь есть изображения распятия, которые не совпадают с принятыми в православии изображениями. Они не отражают истинной цели его отдания на мучения – искупление грехов человечества и последующего воскресения. Именно воскресение дает нам всем надежду на будущую жизнь. Таким мы и видим его на наших православных распятиях – божественно спокойным и величественным, а не истерзанным, как на католических изображениях, которые акцентируют внимание на смерти, а не на будущей жизни,

купленный в храме крестик будет уже освящен по всем правилам. Его можно сразу надеть и почувствовать благодать, которая через освящение креста будет воздействовать на искренне верующего. Без веры крестик – только знак принадлежности.

Но если нет возможности купить его в храме, то нет препятствий для выбора в магазине. Следует помнить, что крест традиционно используется восьмиконечным, с изображением Спасителя, либо без него, чаще всего с надписью «Спаси и сохрани».

Освящение в любом случае проводится в храме.

Как освящается нательный крест?

Существует специальное священнодействие, которое называется «Чин благословения креста к ношению на груди». Оно описано в Требнике – богослужебной книге. Совершается только священником, поэтому купленный крест нельзя окропить святой водой и носить, это не соответствует существующим правилам.

И только в результате священнодействия материя – будь то святая вода, просфора, или нательный крест — приобретает особые, необъяснимые с точки зрения науки, свойства исцелять, защищать и помогать.

Освящение крестика производится только один раз. Переосвящать его нужно только в двух случаях:

крестик был значительно поврежден и затем восстановлен, несколько изменившись;

он попал к новому владельцу случайно и неизвестно, был ли он освящен.

Если говорить детально, то после покупки крестика в магазине нужно прийти в храм и спросить у служителей, например, в свечной лавке, как правильно поступить с крестиком и когда возможно его освятить. Они подскажут удобное время, когда это можно и нужно сделать. Лучше будет отдать крестик на освящение с цепочкой, или тесемочкой, на которой его планируется носить. Это удобнее, разумеется, для священника при священнодействии. Кроме того, это соответствует правилам.

После освящения он носится под одеждой, на теле, как можно ближе к самой важной части нашего тела – сердцу, где чаще всего физически ощущается наличие души.

Суеверия, связанные с нательными крестами

Говоря об освящении нательного крестика, невозможно не коснуться темы суеверий, связанных с ним. Любой воцерковленный человек на все приметы и эзотерические измышления, коротко ответит: «Суеверие – грех», и не обратит на них никакого внимания.

Но многие люди, которые недостаточно трудятся над своим духовным образованием, верят в них. Они себя считают истинно верящими в Бога нашего Иисуса Христа и во Святое Воскресение, но при этом, увидев лежащий на земле нательный крест, ни за что не возьмут его в руки, чтобы не принять на себя беды потерявшего крест человека. И оставят святыню дальше валяться в грязи…

Как же поступить в подобном случае? Разумеется, следует поднять крест, очистить его и передать в храм для нуждающихся, или использовать для своих близких, ведь не иначе как по Воле Божьей именно нашедшему повезло. Именно он смог проявить в такой мелочи любовь к Господу, чье изображение на этом кресте, возможно, есть.

Возможна и обратная ситуация – человек обнаружил, что цепочка или тесемка на шее порвалась и его крестик потерян. И он начинает чувствовать, что беззащитен, на него начинают якобы сыпаться несчастья, во всем он видит предвестники беды. Разумеется, это снова относится к людям, не имеющим сильной веры. Единственное, что стоит вынести из этой ситуации – опыт в том, чтобы следующий крестик, который будет куплен или получен в подарок, сохранять тщательнее, с любовью, чтобы не потерять его вновь.

Вот и еще одно суеверие – что крестик нельзя дарить! Да как же не подарить близкому человеку освященное Духом Святым изделие человеческих рук, которое, может быть, приблизит его к вере, спасению, заставит задуматься над значением подарка? Лучшего подарка, чем крестик, придумать сложно!

И еще одно, уже магическое поверье, которое говорит, что крест является магическим талисманом, защитой от всех напастей и способен дарить человеку какие-то особые сверхъестественные свойства. Но это совершенно не так. Как уже было сказано, с помощью Святого Духа нательный крест помогает православным христианам, но не безусловно. Для этого нужно вести соответствующий православным канонам образ духовной жизни, следовать Божьим заповедям. А главное – искренне, безусловно верить и любить Бога. Ношение креста и является проявлением этой любви.

Источник: omolitvah.ru