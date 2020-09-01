Похожи как две капли воды: Отец Агаты Муцениеце и бывший муж актрисы Павел Прилучный

Подписчики отметили удивительное сходство покойного отца Агаты Муцениеце с бывшим супругом Павлом Прилучным

Агата Муцениеце опубликовала новое фото в своем микроблоге.

Актриса Агата Муцениеце в этом году развелась с Павлом Прилучным. Они были одной из самых крепких пар в российском кинематографе. Знакомство будущих супругов произошло на съемочной площадке сериала «Закрытая школа», где актеры сыграли влюбленных. В 2011 году они сыграли скромную свадьбу, а спустя два года на свет появился их первенец – сын Тимофей. А 3 марта 2016 года родилась дочь, которую нарекли – Мией.

31-летняя актриса в интервью рассказывала, что в трехлетнем возрасте потеряла папу. Он был любителем спиртного, после его смерти он оставил много долгов, которые погашала ее мама. Несмотря на это, она тепло о нем отзывается.



Агата Муцениеце активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, сегодня, 27-го августа, она опубликовала архивное фото и написала трогательное поздравление.

«Папуля, пишу тебе каждый год в соцсетях, в надежде что ты оттуда все таки можешь прочитать.. Наверное в этом году я как никогда хотела с тобой поговорить, обнять и побыть твоей маленькой дочуркой.. но если честно, всегда чувствую что ты рядышком.. всегда и навсегда.. помню и люблю! С днём Рождения!!! Цените близких, если они рядом! Цените жизнь, каждую секунду - это наше самое большое сокровище!»,- подписала фото Агата Муцениеце.

Подписчики отметили удивительное сходство покойного отца Агаты Муцениеце с бывшим супругом Павлом Прилучным.

«Трогательно. А Паша похож на папу вашего.», «Я подумала это Паша, а Агата от лица Мии пишет. Одно лицо Паши папа Агаты.», «Я сразу подумала,что на фото Павел Прилучный.В одном из интервью слышала, что Ваш отец и бывший муж похожи.Но,что б настолько», «Как отец похож на Павла...», «Показалось что Прилучный», - отметили пользователи Сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце не будет работать с бывшим мужем в спектакле «Авантюристы поневоле». Дело в том, что продюсеры не согласовали с ней даты, а график у актрисы оказался полностью забит. Более того, в труппе актеров спектакля представлена нынешняя девушка Прилучного – Мирослава Карпович.

Источник: showbiz.clutch.ua