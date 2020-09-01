Даты двух сильных магнитных бурь сентября 2020

Первый месяц осени всегда многими воспринимается с осторожностью и неохотой, ведь лето подходит к концу и грядет новый жизненный период. Чтобы события не застали вас врасплох, мы готовим многочисленные материалы, призванные вашу жизнь упросить. Так, после календаря праздников сентября и выходных в сентябре публикуем расписание магнитных бурь в сентябре 2020 года.
Давно доказано, что магнитные бури сильно отражаются на здоровье и самочувствии человека. В этот период даже полностью здоровые люди ощущают их влияние. А у метеозависимых целый спектр симптомов: бессонница, тахикардия, мигрень, тремор конечностей, усталость и часто ухудшение хронических болезней.
Чтобы вы знали, когда ожидать удар природы, мы публикуем расписание магнитных бурь в сентябре.
когда магнитные бури в сентябре 2020
6 сентября 2020 года — сильная магнитная буря;
29―30 сентября 2020 года — магнитная буря средней интенсивности.
Будьте здоровы!
Источник: hochu.ua