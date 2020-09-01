Даты двух сильных магнитных бурь сентября 2020

У метеозависимых целый спектр симптомов возможен в эти сильные дни: бессонница, тахикардия, мигрень, тремор конечностей, усталость и часто ухудшение хронических болезней.

Первый месяц осени всегда многими воспринимается с осторожностью и неохотой, ведь лето подходит к концу и грядет новый жизненный период

Первый месяц осени всегда многими воспринимается с осторожностью и неохотой, ведь лето подходит к концу и грядет новый жизненный период. Чтобы события не застали вас врасплох, мы готовим многочисленные материалы, призванные вашу жизнь упросить. Так, после календаря праздников сентября и выходных в сентябре публикуем расписание магнитных бурь в сентябре 2020 года.

Давно доказано, что магнитные бури сильно отражаются на здоровье и самочувствии человека. В этот период даже полностью здоровые люди ощущают их влияние. А у метеозависимых целый спектр симптомов: бессонница, тахикардия, мигрень, тремор конечностей, усталость и часто ухудшение хронических болезней.

Чтобы вы знали, когда ожидать удар природы, мы публикуем расписание магнитных бурь в сентябре.



Следующую информацию забирайте в закладки, чтобы не потерять.когда магнитные бури в сентябре 2020

6 сентября 2020 года — сильная магнитная буря;

29―30 сентября 2020 года — магнитная буря средней интенсивности.

Будьте здоровы!

Источник: hochu.ua