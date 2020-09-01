14-летняя дочь Анджелины Джоли снова хочет стать девочкой

Она носила мужские шорты, коротко стриглась, а также начала пить гормональные препараты, чтобы остановить половое развитие, и как только пройдет ограничение по возрасту, хотела сменить пол.

Шайло, общая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта несколько лет назад утверждала, что она не комфортно себя чувствует в теле девочки

Многие заметили, что девочка больше не стрижет волосы очень коротко, и мало того, недавно Шайло решила надеть короткие шорты. Подробнее читай в нашем материале.

14-летняя Шайло, общая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта несколько лет назад утверждала, что она не комфортно себя чувствует в теле девочки, а поэтому старалась всегда, насколько это возможно, подражать мальчикам.

Она носила мужские шорты, коротко стриглась, а также начала пить гормональные препараты, чтобы остановить половое развитие, и как только пройдет ограничение по возрасту, хотела сменить пол.



Но недавно Шайло, которая ранее уже успела в документах записать новое имя — Джон, появилась на публике в достаточно коротких шортах и с отрастающими волосами. После этого многие начали предполагать, что Шайло возвращается в образ девочки.

Источник: showbiz.clutch.ua