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Общество / Стиль жизни

14-летняя дочь Анджелины Джоли снова хочет стать девочкой

09:08 01.09.2020 Фото: instagram.com
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Она носила мужские шорты, коротко стриглась, а также начала пить гормональные препараты, чтобы остановить половое развитие, и как только пройдет ограничение по возрасту, хотела сменить пол.

14 летняя дочь Анджелины Джоли снова хочет стать девочкой
Шайло, общая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта несколько лет назад утверждала, что она не комфортно себя чувствует в теле девочки

Многие заметили, что девочка больше не стрижет волосы очень коротко, и мало того, недавно Шайло решила надеть короткие шорты. Подробнее читай в нашем материале.

14-летняя Шайло, общая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта несколько лет назад утверждала, что она не комфортно себя чувствует в теле девочки, а поэтому старалась всегда, насколько это возможно, подражать мальчикам.
Она носила мужские шорты, коротко стриглась, а также начала пить гормональные препараты, чтобы остановить половое развитие, и как только пройдет ограничение по возрасту, хотела сменить пол.

Но недавно Шайло, которая ранее уже успела в документах записать новое имя — Джон, появилась на публике в достаточно коротких шортах и с отрастающими волосами. После этого многие начали предполагать, что Шайло возвращается в образ девочки.

Источник: showbiz.clutch.ua

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От редакции

А как бы вы отреагировали, если бы ваш ребенок сказал, что хочет сменить пол?

Аноним, 31 августа 2020 15:27
НВР:
Я считаю что до 18 лет родился мальчиком или девочкой вот и будь ими. А после 18 пожалуйста в свободное плавание. Да и вообще в малолетнем возрасте ребенок бежит за модой. И только с возрастом понимает что плохо, а что хорошо. Плюс гормоны возьмут своё. Нужно только подождать. А если позволить детям в детстве пол менять это потом может плохо кончится. Сейчас гормонов напьётся, а в 18 поймет что она все таки девочка, а будет уже поздно. В итоге либо в психушку Поедет либо на Наркоту сядет. И вообще природа есть природа. Не надо гнаться за модой. Есть ошибки природы - гермафродиты, вот у них действительно проблемы. А у всех остальных просто проблемы с психикой
Аноним, 31 августа 2020 16:00
НВР:
Через мой труп

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