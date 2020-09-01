 День знаний в Бердске 2020: в будущем всем придётся стать айтишниками. Выясняем, так ли это?

Последние месяцы прошлого учебного года со всей убедительностью показали – образование будет меняться, даже если дети вернутся к обычным очным занятиям сегодня.

1 сентября Бердск встречает День знаний. Ученики отправляются в школы, пусть даже им придется обойтись без привычных торжественных линеек. Последние месяцы прошлого учебного года со всей убедительностью показали – образование будет меняться, даже если дети вернутся к обычным очным занятиям сегодня.

В течение долгого времени использование цифровых технологий в школе было минимальным, и поэтому «дистанционка» оказалась для многих родителей и детей настоящим вызовом. Теперь стало очевидно: IT-технологии – неотъемлемая часть современной жизни, без них не обойтись ни учителям, ни ученикам.

Чтобы справляться с теми задачами, которые будут ставить перед ними учеба, а самое главное - будущая жизнь, дети должны осваивать программирование и алгоритмическое мышление уже с начальной школы. О том, как обстоит дело в Бердске с обучением детей компьютерным технологиям, мы решили узнать у компетентного специалиста – Людмилы Владимировны Ивановой, учителя информатики высшей квалификационной категории лицея №6 Бердска.

Людмила Владимировна Иванова, учитель информатики высшей квалификационной категории лицея №6 г. Бердска



- Складывается впечатление, что детям нужно изучать компьютерные технологии уже с младших классов. Это так?

- Да. Роль цифровых технологий в современном мире неуклонно возрастает. Говоря простым и доступным языком, мир вокруг нас оцифровывается, все сферы диджитализируются, хотим мы этого или нет. Сейчас идёт активная цифровая трансформация, «айти» меняет все деятельности, где-то постепенно, а где-то всё сразу. Примером может служить дистанционное образование, ворвавшееся в нашу жизнь так быстро и внезапно, что всем нам пришлось буквально на лету перестраивать привычный уклад жизни. Поэтому, чтобы развивать будущую карьеру в любой области, стать квалифицированным специалистом или управленцем, навыки программирования, алгоритмического мышления будут совершенно необходимы. Игнорировать, мягко говоря, это глупо, надеяться на «так сойдёт» в корне неверно.

- Как обучать детей этим инженерным знаниям и навыкам сегодня?

- Сейчас в программе среднего образования, к сожалению, нет таких направлений, как программирование, робототехника и 3D-конструирование. Школьный курс информатики включает в себя основы программирования, но он начинается лишь в старших классах и то в усечённом формате. В то же время, государство понимает, что обучение школьников IT-специальностям – это вложение в будущее не только конкретно в отдельную личность, но и всего государства в целом. В последнее время в рамках нескольких федеральных программ, таких как «Точка роста», школы стали получать необходимое технологическое оснащение – 3D-принтеры, наборы электронных компонентов, квадрокоптеры. Мы, преподаватели технических предметов, очень благодарны нашему правительству за то, что у нас появляется возможность на практике учить детей инженерным навыкам.

При этом важно понимать: чтобы у ребенка возник интерес к IT-специальности, необходимо показать ему, что все эти устройства – не просто игрушки, а сложные инженерные системы, с помощью которых можно решать реальные задачи. Например, с помощью 3D-принтера можно не только распечатывать готовые забавные фигурки с интернета, но и создавать самим элементы практически полезных механизмов с использованием современных конструкторских комплексов. Обучать IT-технологиям нужно комплексно – рассказывать о теоретических основах программирования и конструирования, давать основы теории решения изобретательских задач, осваивая их в работе над практическими проектами. Именно в этом я вижу одну из своих профессиональных задач как преподавателя. К сожалению, не все центры дополнительного образования могут похвастаться таким подходом.

- Людмила Владимировна, мы знаем что вы ещё работаете не только учителем информатики в лицее № 6 города Бердска, но и являетесь руководителем детского центра робототехники программирования SW Robot, который как раз занимается внеурочным IT-образованием детей как в Бердске, так и в Новосибирске. А как эти задачи решаются в вашем образовательном центре?

- Уже более шести лет мы обучаем школьников IT-направлением, даём юным берчанам возможность прикоснуться к самым передовым технологиям IT-индустрии.

Два главных наших направления – робототехника, программирование и олимпиадный класс. Дети занимаются в небольших группах, где преподаватель индивидуально помогает осваивать материал каждому, а наши учебные программы предназначены для школьников разного возраста с 8 до 16 лет.

Цель олимпиадного класса – дать возможность детям, которые имеют талант к программированию, развивать его за рамками школьных уроков. Умение программировать относится к числу тех навыков, которые продуктивнее изучать уже в младшем возрасте (как и, например, иностранные языки). Дети начинают с освоения основных концептов программирования на базе языка Scratch, который используется в обучении школьников во всем мире. Ученики средних и старших классов работают с Python – одним из наиболее популярных современных языков программирования, который представляет собой мощный инструмент для создания игр, приложений и многого другого. Наши ученики принимают участие в олимпиадах регионального, российского и международного уровней, представляя на них свои инженерные проекты и компьютерные программы, выступают на школьных научно-практических конференциях.

Класс робототехники позволяет детям приобрести навыки инженерного конструирования. Под руководством преподавателей они разрабатывают и собирают действующие устройства. В числе работ наших учеников за последний год – модель умного дома, автоматический сортировщик монет, миниатюрный вендинговый автомат. Умение разрабатывать алгоритмы, планировать свои действия, находить практические способы решения поставленных задач пригодится детям вне зависимости от того, с какой специальностью они решат связать свою жизнь. Хочу отметить одну нашу особенность: мы не используем известные всем брендовые пластмассовые конструкторы. Все конструкции от электронных плат до корпусов изделий ребята делают сами на 3D-принтерах и станках ЧПУ в нашей самой настоящей детской лаборатории, оснащённой всем необходимым.

Самая настоящая детская лаборатория в Бердске

Даже в последние месяцы прошлого учебного года, когда все были вынуждены переходить на дистанционное образование, мы продолжали активно работать с учениками в новом формате. При этом дети не только изучали теорию, но и доводили до конца свои проекты – например, один из наших учеников изготовил модель игры Mario на платформе Arduino. Мы готовы продолжать работать и в новом учебном году – как в очном, так и в дистанционном форматах, если возникнет такая необходимость.

Дети, которые занимаются у нас, успешно участвуют в олимпиадах и выступают со своими проектами на школьных научно-практических конференциях. Подчеркну еще раз: навыки и знания в сфере IT-технологий не только помогают добиваться успехов в учебе, но и закладывают основу для успешного развития карьеры в будущем.

Познакомиться с деятельностью детского IT-центра можно:

Сайт: sw-robot.ru

VK: vk.com/sw_robot

INSTAGRAM: www.instagram.com/sw_robot/

Записать ребёнка на занятия можно, позвонив по единому телефону +7(383) 380-40-40

или заполнив заявку по ссылке sw-robot.ru/otpravit-zayavku

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