"Секретный" сайт: Как получить пароль для личного кабинета, рассказали в КБУ Бердска

Бердчана возмущена, что нужно рабочее тратить время на поездку в КБУ всего лишь для того, чтобы получить пароль. В КБУ утверждают, что данным действиям есть альтернатива.

Для передачи показаний и оплаты по воде можно зарегистрироваться в мобильном приложении сайта КБУ

Требуют принести документы на право владения жильем, чтобы выдать пароль для личного кабинета на сайте КБУ, жительницу Бердска.

- Оплачиваю все свои платежи в личном кабинете системы "Город". Так вот, по газу и электричеству я подаю показания и могу рассчитать, сколько нужно оплатить, за мусор тариф единый - вопросов не вызывает. А вот за воду приходят какие-то суммы, взятые с потолка. Никто мой счетчик на предмет показаний не проверяет. Внести эти показания некуда - в платежке только странная сумма и все. На сайте КБУ есть возможность в личном кабинете вносить показания, но для этого нужно прийти в КБУ с документами на право владения жильем, в мое рабочее время, и тогда мне дадут пароль - внимание, Карл!, чтобы я могла им отдать мои деньги! Вопрос в студию: почему для оплаты за газ и электричество не нужно проходить столь доскональную проверку меня на право оплатить услугу? Кроме того, при заключении договора на воду копии документов, где указано мое право собственности я предоставила, и они хранятся КБУ? Какого лешего мне опять идти туда и доказывать, что я могу отправлять показания на их секретный сайт? - сообщила читательница «Курьер. Среда. Бердск».

По словам коммерческого директора КБУ Семена Лапицкого, личный кабинет содержит персональные данные, поэтому для того, чтобы выдать пароль собственнику, его нужно идентифицировать. Если бердчане не хотят появляться и показывать свои данные, они могут воспользоваться мобильным приложением. Регистрируешься по своему номеру телефона, заходить в свою квартиру и передаешь показания и оплачиваешь. Если абонент желает более детально видеть и работать: выписки формировать, истории начислений и оплат, те же приборы учета, то тогда требуется получить пароль. Тогда нужно отправить документы в электронной форме либо лично обратиться в КБУ.

-Я не могу точно знать, какая у бердчанки ситуация. Может, возникла спорная. Всех сюда не гонят. Есть электронная почта, есть интернет-приемная, куда можно обратиться и вложить необходимые файлы. Абонентам дадут ответ, - подчеркнул Семен Лапицкий.