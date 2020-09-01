Все приметы и обычаи 1 сентября: Кто отмечает именины в этот день?

Народное название
День Андрея Стратилата, Стратилат-тепляк, день-тепляк, ветер-тепляк, Андрей Стратилат и Фекла, Фекла, Фекла-свекольница.
Приметы и обычаи
Тепляком назывался ветер, дующий в это время с юга. Считалось, что он способствует скорейшему созреванию овса.
В этот день проводился обряд, когда именинница (или родившаяся в этот день женщина) приносила в дом первый (или последний, если овес был уже собран) сноп овса и ставила его в бабий кут (место у печи, где хранилась домашняя утварь). Считалось, что такой сноп охраняет дом от нечистой силы и приносит достаток. Ставили сноп овса и в конюшню, чтобы леший, который любил конскую сбрую пугать, к крестьянскому двору не подходил. Также овсяные снопы ставились в сенях и горнице.
Ветер-тепляк в паутину одет - ушедшему лету кланяется вслед.
Если луна висит на небе вниз рогами и вверх спиной (последняя четверть) - долго будет пасмурно и ненастно.
Предосенний день бывает жарче июльского.
Тепляк держится, ушедшему лету вслед кланяется. Если осенью будет много туманов - зимой будет много снега.
Именины 1 сентября празднуют:
Август, Aгап, Андрей, Каллистрат, Питирим, Тимофей, Фекла, Феофан.
Источник: idealdomik.ru