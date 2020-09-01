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Все школьные работники прошли тестирование на COVID-19 в России

09:15 01.09.2020 Фото: wikimedia.org
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Перед 1 сентября во всех учебных заведениях прошла генеральная уборка и дезинфекция. Их будут проводить каждую неделю.

Все школьные работники прошли тестирование на COVID 19 в России
Тестирование проходили не только педагоги, но и работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний и другие сотрудники

У 13,3 процента тестируемых обнаружены антитела.
Все работники системы образования сдали тесты на COVID-19. По результатам у 13,3 процента тестируемых обнаружены антитела. Еще у трех процентов результат оказался положительным — они временно не будут допущены к работе. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В Москве протестировали на коронавирус всех работников сферы образования до начала учебного года. Более 180 тысяч человек прошли ИФА-тестирование. У 5,5 тысячи сотрудников, то есть у трех процентов, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах. У 24,1 тысячи человек, а это 13,3 процента всех сотрудников, были выявлены антитела к коронавирусу», — отметила заммэра.

Тестирование проходили не только педагоги, но и работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний и другие сотрудники.

Перед 1 сентября во всех учебных заведениях прошла генеральная уборка и дезинфекция. Их будут проводить каждую неделю. Кроме того, предусмотрена ежедневая уборка, а также обработка оборудования в классах и спортивного инвентаря. Воздух в школах будут обеззараживать при помощи безопасных для здоровья закрытых бактерицидных ламп и дозаторов с антисептиком. На входе всем будут измерять температуру.

В каждом учебном заведении есть запас медицинских масок, ученики могут пользоваться ими по желанию. Учителям рекомендуется носить маску, но при объяснении материала и соблюдении дистанции ее можно снимать.

Сотрудники столовых, охранники, уборщики, специалисты инженерных служб и административный персонал обязательно должны носить маски. Также обязательно использование средств защиты для педагогов, когда они находятся не в классе. Родители смогут попасть на территории школ только в масках.

Чтобы избежать скопления детей на входе в школу, для каждой параллели классов будет определено индивидуальное время, когда нужно приходить на занятия и уходить с них. Там, где это возможно, откроют дополнительные входы.

Избежать скопления детей внутри зданий поможет гибкий график начала уроков, перемен, завтраков и обедов в столовой. Расписание уроков можно посмотреть в электронном дневнике. Кроме того, время начала занятий учителя будут заранее сообщать родителям.

Занятия переведены на кабинетную систему, то есть за каждым классом закрепят отдельный кабинет, где будут проводить все уроки. Исключения составят занятия, на которых используется специальное оборудование, — химия, физика, физкультура и так далее.

1 сентября очные занятия начнутся во всех столичных учебных заведениях — 537 школах и 51 колледже.

Источник: mos.ru

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