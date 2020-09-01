01.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

"Пошлое зрелище": наследники Цоя пытаются не допустить новый фильм о группе "Кино" на экраны

10:00 01.09.2020 Фото: youtube.com
0

Виктор Цой принадлежит не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями», — говорится в обращении.

Пошлое зрелище: наследники Цоя пытаются не допустить новый фильм о группе Кино на экраны
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя о лидере «Кино»

Отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой обратились с письмом к президенту России Владимиру Путина из-за фильма Алексея Учителя «Цой».

В обращении, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru», наследники называют фильм «пошлым зрелищем», которое нарушает их права, и просят Путина «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры».

«Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы «Кино» и людей из их близкого круга), в том числе, вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т.п., — нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом.

Такие люди, как Виктор Цой принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями», — говорится в обращении.

Авторы письма обращают внимание на то, что создателям фильма «Цой» не давали согласие на использование имени и изображения музыканта ни наследники, ни музыканты группы «Кино», ни иные правообладатели и заинтересованные лица. Тем не менее, несмотря на их письма в Минкультуры, фильму было выдано прокатное удостоверение.

Наследники Цоя просят «разрешить недопустимую ситуацию» в кратчайшие сроки, не дожидаясь решения суда.
«Судебное решение не повернет время вспять и не устранит той несправедливости, которая возникнет уже сейчас и навсегда останется в общественном сознании при обнародовании и выпуске в широкий прокат фильма «Цой», порочащего доброе имя Виктора Цоя и его близких», — подчеркивают авторы.

Сам фильм «Цой» в письме называется «малопочтенным и пошлым».

«Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого» в его судьбе», — объясняют наследники.

Источник: gazeta.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где грань, которую режиссёр не должен переступить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Изменились правила охоты. Под запрет попал петельный лов животных
11:15 01-09-2020
Изменились правила охоты. Под запрет попал петельный лов животных
Кадры курящей беременной сильно возмутили пользователей соцсетей в Новосибирске
11:00 01-09-2020
Кадры курящей беременной сильно возмутили пользователей соцсетей в Новосибирске
Как правильно выбрать нательный крестик и освятить его?
10:54 01-09-2020
Как правильно выбрать нательный крестик и освятить его?
БердскВыросло до 444 млн руб. укрепление разрушающихся берегов Обского моря. В проекте за 150 млн Госэкспертиза отказала власти Бердска
10:53 01-09-2020
Выросло до 444 млн руб. укрепление разрушающихся берегов Обского моря. В проекте за 150 млн Госэкспертиза отказала власти Бердска
Учителя получат деньги за классное руководство отдельной строкой
10:45 01-09-2020
Учителя получат деньги за классное руководство отдельной строкой
Часы ангела на каждый день сентября 2020 года: Точное время, когда нужно молиться и просить помощи
10:42 01-09-2020
Часы ангела на каждый день сентября 2020 года: Точное время, когда нужно молиться и просить помощи
Максим Орешкин допускает, что Россия войдёт в топ-5 самых сильных экономик мира 1
10:30 01-09-2020
Максим Орешкин допускает, что Россия войдёт в топ-5 самых сильных экономик мира
Даты двух сильных магнитных бурь сентября 2020
10:20 01-09-2020
Даты двух сильных магнитных бурь сентября 2020
Путин снова увеличил зарплаты чиновникам. Прибавку получили главы СК и генпрокурора
10:15 01-09-2020
Путин снова увеличил зарплаты чиновникам. Прибавку получили главы СК и генпрокурора
БердскМертвую 92-летнюю старушку обнаружили в квартире спасатели в Бердске
10:11 01-09-2020
Мертвую 92-летнюю старушку обнаружили в квартире спасатели в Бердске