Путин снова увеличил зарплаты чиновникам. Прибавку получили главы СК и генпрокурора

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ", - говорится в тексте указа.

Регионы с самыми высокими зарплатами чиновников



Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие - в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического центра "Авито Работа".Согласно исследованию, число вакансий на госслужбе выросло на 20% за второй квартал 2020 года, а в годовом выражении на 43%. При этом общее число вакансий в стране выросло за второй квартал текущего года всего на 6%, но остается на 4% меньше, чем в прошлом году.Исследователи выяснили, что средняя зарплата на госслужбе составляет 35 тысяч рублей.По итогам квартала она выросла на 2%, а за год - на 9%. Средняя зарплата по всем профессиям составляет 41,5 тысячи рублей. Ее рост по итогам квартала составил 7%, а за год - 10%.Увеличение окладов военнослужащихВ конце июня премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.В частности, это коснется контрактников, носителей специальных званий, бойцов Росгвардии, а также сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и руководящий состав органов фельдъегерской связи.Как указывал глава Минобороны Сергей Шойгу, выплаты военным должны быть на уровне зарплат в ведущих отраслях экономики, а военные пенсии нужно индексировать сверх уровня инфляции.В минувшем году оклады военных и силовиков выросли на 4,3 процента. В конце 2019 года Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих направят 113 миллиардов рублей.

Источник: РИА Новости