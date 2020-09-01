Максим Орешкин допускает, что Россия войдёт в топ-5 самых сильных экономик мира

По данным помощника президента, доходная база бюджета РФ в этом году будет больше, чем планировалось.
Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
"Россия не отказывалась от целей войти в пятерку экономик [мира]. Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута", - сказал Орешкин.
Он отметил, что теперь необходимо будет закрепиться в "пятерке" наиболее развитых экономик мира. "А дальше - исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей позволит держаться в этой группе", - добавил он.
По словам Орешкина, достижению цели войти в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности способствовали последствия пандемии.
"Во многом этой цели, как ни странно, помог кризис, и на два года раньше мы достигли этой цели. Поэтому она из указа ушла (Указ президента РФ от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" - прим. ТАСС) и Россия от нее не отказывалась", - сказал помощник главы государства.
Доходная база бюджета
Исполнение бюджета РФ в 2020 году будет лучше, чем планировалось в июне - июле, доходная база точно будет больше, заявил Орешкин. "Очевидно, что по бюджету мы будем иметь ситуацию лучше, чем мы оценивали в июне - июле, когда мы консервативно подходили к оценкам. Сейчас очевидно, что и по прогнозу, и по бюджету ситуация будет лучше… Доходная база точно будет больше, чем планировалось", - считает он.
При этом помощник президента не уточнил конкретные ожидания по дефициту бюджета в этом году.
По словам Орешкина, расходная часть внебюджетных фондов также будет меньше, чем планировалось.
Уровень госдолга РФ
При этом Россия заимствует при очень устойчивых государственных финансах, долгосрочных ориентирах, принятом бюджетном правиле, отметил помощник президента. По его словам, возвращение в 2022 году к параметрам, заложенным в бюджетном правиле, является главным ориентиром для рынка. "Все это вместе делает российский долг одним из самых выгодных вложений в мире", - подчеркнул он.
По данным Минфина на 12 августа, дефицит федерального бюджета РФ в январе - июле текущего года, по предварительной оценке, увеличился до 1,52 трлн руб.
По оценкам замглавы Минфина РФ Владимира Колычева, дефицит федерального бюджета в 2020 году, с учетом антикризисных мер, не превысит 5% ВВП.
Источник: ТАСС