Максим Орешкин допускает, что Россия войдёт в топ-5 самых сильных экономик мира

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

По данным помощника президента, доходная база бюджета РФ в этом году будет больше, чем планировалось.

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Россия не отказывалась от целей войти в пятерку экономик [мира]. Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута", - сказал Орешкин.

Он отметил, что теперь необходимо будет закрепиться в "пятерке" наиболее развитых экономик мира. "А дальше - исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей позволит держаться в этой группе", - добавил он.

По словам Орешкина, достижению цели войти в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности способствовали последствия пандемии.

"Во многом этой цели, как ни странно, помог кризис, и на два года раньше мы достигли этой цели. Поэтому она из указа ушла (Указ президента РФ от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" - прим. ТАСС) и Россия от нее не отказывалась", - сказал помощник главы государства.

Доходная база бюджета

Исполнение бюджета РФ в 2020 году будет лучше, чем планировалось в июне - июле, доходная база точно будет больше, заявил Орешкин. "Очевидно, что по бюджету мы будем иметь ситуацию лучше, чем мы оценивали в июне - июле, когда мы консервативно подходили к оценкам. Сейчас очевидно, что и по прогнозу, и по бюджету ситуация будет лучше… Доходная база точно будет больше, чем планировалось", - считает он.

При этом помощник президента не уточнил конкретные ожидания по дефициту бюджета в этом году.

По словам Орешкина, расходная часть внебюджетных фондов также будет меньше, чем планировалось.

Уровень госдолга РФ



Отвечая на вопрос, повлияет ли ситуация с бюджетом на государственные заимствования, Орешкин отметил, что не видит никаких проблем с госзаимствованиями РФ. "Если вы посмотрите, сколько заимствуют другие страны, мы заимствуем очень мало, даже по сравнению со многими развивающимися странами", - отметил Орешкин.

При этом Россия заимствует при очень устойчивых государственных финансах, долгосрочных ориентирах, принятом бюджетном правиле, отметил помощник президента. По его словам, возвращение в 2022 году к параметрам, заложенным в бюджетном правиле, является главным ориентиром для рынка. "Все это вместе делает российский долг одним из самых выгодных вложений в мире", - подчеркнул он.

По данным Минфина на 12 августа, дефицит федерального бюджета РФ в январе - июле текущего года, по предварительной оценке, увеличился до 1,52 трлн руб.

По оценкам замглавы Минфина РФ Владимира Колычева, дефицит федерального бюджета в 2020 году, с учетом антикризисных мер, не превысит 5% ВВП.

Источник: ТАСС