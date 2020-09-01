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Учителя получат деньги за классное руководство отдельной строкой

10:45 01.09.2020 Фото: pixabay.com
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Российские учителя с 1 сентября 2020 года будут получать специальную доплату в размере 5 тыс. рублей за работу классным руководителем, говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

Учителя получат деньги за классное руководство отдельной строкой
Российские учителя с 1 сентября смогут получить доплату за классное руководство

Размер доплаты 5 тыс. рублей.
Российские учителя с 1 сентября 2020 года будут получать специальную доплату в размере 5 тыс. рублей за работу классным руководителем, говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.
"Все классные руководители с 1 сентября должны получать специальную доплату в размере 5 тыс. рублей. При этом должны сохраняться все выплаты, которые педагоги получали ранее за классное руководство на региональном уровне", - сообщает пресс-служба со ссылкой на замминистра просвещения Андрея Николаева.

Отмечается, что для обеспечения прозрачности механизма выплат Минпросвещения рекомендовало указывать региональные и федеральные выплаты в расчетном листе отдельными строчками. Таким образом, учителя будут получать надбавку за классное руководство в день заработной платы, но отдельной выплатой.

В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит дополнительно около 213 млн рублей на доплаты классным руководителям, общий объем федеральных средств на эти цели в текущем году составит почти 25 млрд рублей. Как сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в январе текущего года, согласно статистике, в России насчитывается более 830 тыс. классных руководителей.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей.

Источник: ТАСС

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