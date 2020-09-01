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Мертвую 92-летнюю старушку обнаружили в квартире спасатели в Бердске

10:11 01.09.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Тревогу забила дочь — мать не отвечала на звонки и стук в дверь. Чтобы попасть в квартиру, понадобилась помощь спасателей.

Мертвую 92 летнюю старушку обнаружили в квартире спасатели в Бердске
Спасатели попали в квартиру бабушки через окно на втором этаже

Утром 31 августа дежурный поисково-спасательного отряда(ПСО) получил сообщение о том, что необходима помощь спасателей в одном из домов Бердска.

Тревогу забила дочь 92-летней бердчанки. Ее мать не отвечала на звонки и стук в дверь. Дочь была у матери день назад, все было нормально.

Спасатели прибыли на место и через окно второго этажа проникли в квартиру. Увидели ее хозяйку. Бабушка лежала на постели без признаков жизни, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Спасатели открыли дверь для сотрудников скорой помощи и дочери умершей старушки.

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