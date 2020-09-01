01.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Кадры курящей беременной сильно возмутили пользователей соцсетей в Новосибирске

11:00 01.09.2020 Фото: скан видео, соцсети
0

Видео было опубликовано в одной из групп в социальной сети «Вконтакте». На его кадрах видно, как молодая женщина с большим животом стоит на улице с сигаретой в руках и с кем-то разговаривает.

Кадры курящей беременной сильно возмутили пользователей соцсетей в Новосибирске
"Малолетка, беременная, с ребёнком. Детей жалко."

В Новосибирске разгорается скандал из-за видео, на кадры которого попала курящая беременная мать. Новосибирцев сильно возмутило поведение женщины, которая, не стесняясь, стояла и потягивала сигарету. Однако не все пользователи интернета осудили будущую мать - нашлись и те, кто за неё заступились.

Видео было опубликовано в одной из групп в социальной сети «Вконтакте». На его кадрах видно, как молодая женщина с большим животом стоит на улице с сигаретой в руках и с кем-то разговаривает. Кроме того, к ней подбегает маленький ребенок, который пытается её обнять.

Новосибирцы вредную привычку матери не оценили и даже начали критиковать ее за то, что она вредит курением не только себе, но и ребенку.

«Малолетка, беременная, с ребенком и курящая. Детей жалко», - высказался Данила Соколов.

«Скоро на всех телеканалах: давайте, соберём деньги на лечение Васи», - шутит Евгений Мальцев.

Другие же не придали этому факту какого-либо значения, потому что не видят в этом ничего удивительного.

«Да вам какая вообще разница!? За собой следите!» - пишет Александр Петров.

«Вы давно мимо роддома ходили? Сходите. Памяти в телефоне не хватит таких снимать», - шутит Константин Лысый.

Но оппоненты в этой дискуссии посоветовали комментаторам прежде следить за собой.

«Какие все тут правильные и высокоморальные собрались, прямо из монастыря, видимо. Лицемерие, такое лицемерие», - считает Илья Федюшкин.

«Ей вот, лично, все равно на вашу жизнь, а вы вместо того, чтобы кудахтать и сплетничать в соцсетях, собой бы занялись. Хотя — нет, вам же скучно живётся», - ответила злопыхателям пользователь Аня Успенская.

Источник: Сибкрай

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кажется, Чехов сказал, что поцеловать курящую женщину, всё равно, как облизать пепельницу. Какое ваше отношение к курящим женщинам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Изменились правила охоты. Под запрет попал петельный лов животных
11:15 01-09-2020
Изменились правила охоты. Под запрет попал петельный лов животных
Кадры курящей беременной сильно возмутили пользователей соцсетей в Новосибирске
11:00 01-09-2020
Кадры курящей беременной сильно возмутили пользователей соцсетей в Новосибирске
Как правильно выбрать нательный крестик и освятить его?
10:54 01-09-2020
Как правильно выбрать нательный крестик и освятить его?
БердскВыросло до 444 млн руб. укрепление разрушающихся берегов Обского моря. В проекте за 150 млн Госэкспертиза отказала власти Бердска
10:53 01-09-2020
Выросло до 444 млн руб. укрепление разрушающихся берегов Обского моря. В проекте за 150 млн Госэкспертиза отказала власти Бердска
Учителя получат деньги за классное руководство отдельной строкой
10:45 01-09-2020
Учителя получат деньги за классное руководство отдельной строкой
Часы ангела на каждый день сентября 2020 года: Точное время, когда нужно молиться и просить помощи
10:42 01-09-2020
Часы ангела на каждый день сентября 2020 года: Точное время, когда нужно молиться и просить помощи
Максим Орешкин допускает, что Россия войдёт в топ-5 самых сильных экономик мира 1
10:30 01-09-2020
Максим Орешкин допускает, что Россия войдёт в топ-5 самых сильных экономик мира
Даты двух сильных магнитных бурь сентября 2020
10:20 01-09-2020
Даты двух сильных магнитных бурь сентября 2020
Путин снова увеличил зарплаты чиновникам. Прибавку получили главы СК и генпрокурора
10:15 01-09-2020
Путин снова увеличил зарплаты чиновникам. Прибавку получили главы СК и генпрокурора
БердскМертвую 92-летнюю старушку обнаружили в квартире спасатели в Бердске
10:11 01-09-2020
Мертвую 92-летнюю старушку обнаружили в квартире спасатели в Бердске