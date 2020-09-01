Кадры курящей беременной сильно возмутили пользователей соцсетей в Новосибирске

Видео было опубликовано в одной из групп в социальной сети «Вконтакте». На его кадрах видно, как молодая женщина с большим животом стоит на улице с сигаретой в руках и с кем-то разговаривает.

"Малолетка, беременная, с ребёнком. Детей жалко."

В Новосибирске разгорается скандал из-за видео, на кадры которого попала курящая беременная мать. Новосибирцев сильно возмутило поведение женщины, которая, не стесняясь, стояла и потягивала сигарету. Однако не все пользователи интернета осудили будущую мать - нашлись и те, кто за неё заступились.

Видео было опубликовано в одной из групп в социальной сети «Вконтакте». На его кадрах видно, как молодая женщина с большим животом стоит на улице с сигаретой в руках и с кем-то разговаривает. Кроме того, к ней подбегает маленький ребенок, который пытается её обнять.

Новосибирцы вредную привычку матери не оценили и даже начали критиковать ее за то, что она вредит курением не только себе, но и ребенку.

«Малолетка, беременная, с ребенком и курящая. Детей жалко», - высказался Данила Соколов.

«Скоро на всех телеканалах: давайте, соберём деньги на лечение Васи», - шутит Евгений Мальцев.

Другие же не придали этому факту какого-либо значения, потому что не видят в этом ничего удивительного.

«Да вам какая вообще разница!? За собой следите!» - пишет Александр Петров.

«Вы давно мимо роддома ходили? Сходите. Памяти в телефоне не хватит таких снимать», - шутит Константин Лысый.

Но оппоненты в этой дискуссии посоветовали комментаторам прежде следить за собой.

«Какие все тут правильные и высокоморальные собрались, прямо из монастыря, видимо. Лицемерие, такое лицемерие», - считает Илья Федюшкин.

«Ей вот, лично, все равно на вашу жизнь, а вы вместо того, чтобы кудахтать и сплетничать в соцсетях, собой бы занялись. Хотя — нет, вам же скучно живётся», - ответила злопыхателям пользователь Аня Успенская.

Источник: Сибкрай