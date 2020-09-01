Выросло до 444 млн руб. укрепление разрушающихся берегов Обского моря. В проекте за 150 млн Госэкспертиза отказала власти Бердска

Проект берегоукрепления не прошел дважды. Сначала появились замечания, а потом и вовсе отказ. Но чиновники намерены продвигать проект на федеральном уровне.

Берегоукрепление сильно подорожало

Сегодня, 1 сентября, директор управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова рассказала "Курьер. Среда. Бердск" не очень радостную новость - укрепление берегов Обского моря у Бердска столкнулось с проблемами.

- Последняя не очень приятная информация для города - на сегодняшний день мы получили отрицательное заключение госэкспертизы от 31 июля 2020 года. Оно связано с увеличением стоимости работ. Мы начинали проектную документацию по стоимости работ ориентировочно на 150 млн рублей, но на сегодня - с замечаниями, которые были представлены экспертом-проектировщиком, цена выросла до 444 млн рублей, - рассказала Светлана Шерстобитова.

Стоит отметить, что выиграла аукцион и подготавливает проект берегоукрепления компания "Забсибгипроводхоз". В первый раз проект укрепления берегов подали на государственную экспертизу в ноябре 2019 года. Тогда отказа не было, но были замечания на проект. А уже в июле 2020 года управление природными ресурсами получила отказ от госэкспертизы, но снова с замечаниями.

- Информация на сегодня: работают и в министерстве природных ресурсов Новосибирской области и в верхнеобском одном управлении, готовятся новые справки, заказали новые анализы воды, работают гидрологи. Ориентировочно, проект будет сдан на повторную экспертизу в конце сентябре. Если будет очередной отказ и документы вообще не примут к рассмотрению, то решение нашего министерства и прочих будет таким - мы направим данные материалы на рассмотрение в федеральную государственную экспертизу в Москву, - заверила Светлана Васильевна.

По словам бердской чиновницы, разработчики не отчаиваются и готовят документы на повторную экспертизу.

Напомним, еще в феврале 2019 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время визита в Бердск подтвердил выделение финансирования на берегоукрепление Обского водохранилища. Проект обошелся бюджету в 5 млн рублей.

-С этим проектом мы хотели заявиться в федеральную программу. Есть некоторая проблема - программа по водным сооружениям заканчивает свое действие в 2020 году и пока не принято решение о пролонгации новых объектов для финансирования. Но это не значит, что программа исчезнет навсегда. Подтверждаю: мы продолжаем разработку проектно-сметной документации. Нам нужно подготовить документацию, чтобы заявиться с проектом, - говорил Андрей Травников.

Важно знать, что протяженность новосибирского водохранилища вдоль Бердска составляет 28 километров. На основании проведенных обследований выяснилось, что за три года Бердск теряет один километр берега. В конце 2019 года региональная власть провела выездное совещание на акватории Бердска. В итоге чиновники договорились о финансировании денег из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению. В радиус этих работ попали 5 километров берега Обского водохранилища.

-Цена вопроса на проектные работы в пределах 5 миллионов рублей, уже есть предварительные наработки и схемы проработки данного вопроса. По предварительным данным, не капитальные работы составят от 50 до 200 миллионов рублей, - резюмировал мэр Бердска.

Все же Андрей Травников засомневался, что можно уложиться в 50 миллионов рублей, да и верность оценки реализации проекта в 200 миллионов рублей главе региона не внушила доверие, предположив, что объект более дорогостоящий.

-Подтверждаю разработку проектно-сметной документации в этом году. Александр Васильевич вам поручение - с федеральными коллегами обсуждать эту проблему и продвигать ее финансирование. Искать наиболее эффективный и дешевый вариант решения проблемы, - подытожил Андрей Травников.