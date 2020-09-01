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Следствие арестовало имущество Сергея Фургала и 400 тысяч долларов в банковской ячейке

14:45 01.09.2020 Фото: СК РФ
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Получена информация о нахождении в банковской ячейке, оформленной на родственницу бывшей супруги Сергея Фургала, денежных средств в размере 400 тыс. долларов США (более 29 млн рублей).

Следствие арестовало имущество Сергея Фургала и 400 тысяч долларов в банковской ячейке
По ходатайству следствия арестовано имущество Сергея Фургала

В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России продолжается расследование по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого следствие считает причастным к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского в 2004-2005 годах.

В ходе расследования потерпевшими по уголовному делу заявлен гражданский иск о взыскании денежных средств с причастных к убийству Булатова и Зори, а также покушению на Смольского в качестве компенсации причиненного морального и материального вреда. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следствием совместно с подразделениями, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу, продолжено установление имущества обвиняемого, на которое может быть наложен арест.

Так, в частности, получена информация о нахождении в банковской ячейке, оформленной на родственницу бывшей супруги Сергея Фургала, денежных средств в размере 400 тыс. долларов США (более 29 млн рублей). Пояснить происхождение этих средств женщина не смогла, при этом ее официальный доход с учетом трудового стажа не позволил бы накопить подобные сбережения. С учетом этого следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте указанных денежных средств, и оно было удовлетворено. Также судом наложен арест на автомобили «Toyota Land Cruiser» и «Lexus LX570», принадлежащие Сергею Фургалу, а также денежные средства в размере около 3 млн рублей и 3,7 тыс. долларов США, ранее обнаруженные при обыске у обвиняемого.

Как ранее сообщалось, после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе Сергей Фургал задерживался в качестве подозреваемого. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия. Однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было прекращено. Это было связано с тем, что Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. С учетом же собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство. Расследование по уголовному делу продолжается.

Источник: Следком

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