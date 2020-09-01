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Космонавты с орбиты поздравили школьников с началом учебного года

13:45 01.09.2020 Фото: pixabay.com
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«На орбите этот праздник у нас каждый день, ведь каждый день мы узнаем много нового, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землей из иллюминаторов», — заявил космонавт Анатолий Ивашинин.

Космонавты с орбиты поздравили школьников с началом учебного года
С началом нового учебного года школьников и студентов поздравили на МКС

За реальные, а не виртуальные парты сегодня возвращается 17 миллионов учеников в России.

Россия отмечает День знаний. Сегодня после долгого перерыва, 17 миллионов школьников наконец возвращаются за реальные парты, а не виртуальные. В эти минуты свои двери открывают образовательные учреждения в Сибирских регионах.

На Дальнем Востоке уроки уже подходят к концу. В Приморье и Хабаровском крае торжественные линейки прошли рано утром. Но не для всех. Из-за пандемии коронавируса, их разрешили провести только для первоклашек и одиннадцатиклассников. Другие — сразу отправились в классы. Новый учебный год начинается для них в очном формате.

«Прежде всего выражаю свою благодарность тем студентам, ординаторам, аспирантам, преподавателям, кто в это непростое для нас время доказал преданность своей профессии. В условиях пандемии спасал человеческие жизни. И снова готов к началу учебного нового года», — подчеркнул в своей речи глава Минздрава Михаил Мурашко.

За Днем знаний сегодня следит не только вся страна. Но и из космоса. Школьников и студентов с новым учебным годом поздравил экипаж МКС. Космонавты записали видеообращение.

«На орбите этот праздник у нас каждый день, ведь каждый день мы узнаем много нового, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землей из иллюминаторов», — заявил космонавт Анатолий Ивашинин.

«И вам мы хотим пожелать, чтобы день знаний у вас был каждый день, потому что узнавать что-то новое — это очень интересно», — подхватил коллегу Иван Вагнер.

Ключевым событием Дня знаний станет всероссийский открытый урок «Помнить — значит знать» с участием президента страны Владимира Путина. С ним на связь в 12 часов по московскому времени выйдут школьники из разных регионов.

Источник: 5-tv.ru

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