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Оригинальный способ похудения открыли американские учёные

14:30 01.09.2020 Фото: globallookpress.com / West Coast Surfer
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В ходе эксперимента они выяснили, что привычное движение позволяет человеку расходовать меньше энергии, а чтобы тратить больше и следовательно худеть — нужно передвигаться на цыпочках.

Оригинальный способ похудения открыли американские учёные
Американские ученые назвали новый способ похудения

Специалисты изучили, как распределяется энергия человека во время движения и сделали неожиданный вывод.

Ученые из США в результате эксперимента выяснили, что ходьба на цыпочках помогает человеку похудеть. Для этого они исследовали распределение энергии человека во время его движение.

Несколько добровольцев ходили по специальным пластинам, считывающим давление стопы, в это время эксперты наблюдали за их мышечной активностью с помощью приборов.

В ходе эксперимента они выяснили, что привычное движение позволяет человеку расходовать меньше энергии, а чтобы тратить больше и следовательно худеть — нужно передвигаться на цыпочках. Такая ходьба повышает нагрузку на мышцы, а организм расходует энергию на 50-80% интенсивнее, что помогает сжигать калории.

Источник: 5-tv.ru

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