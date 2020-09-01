Автоинспекторы перечислили самые небезопасные улицы Новосибирска

Дорожно-транспортные происшествия на улицах Новосибирска происходят ежедневно. РБК поинтересовался, какие из них самые роковые?

Названы самые аварийные улицы и площади в Новосибирске

За первое полугодие 2020 года наибольшее количество ДТП зарегистрировали на площади Калинина, Карла Маркса и Станиславского, рассказали РБК Новосибирск в областном ГИБДД.

«Наиболее аварийными улицами в 1-м полугодии 2020 году стали: Большевистская, Бердское шоссе, Никитина, Дуси Ковальчук, Мочищенское шоссе, проезд Энергетиков, Ватутина, Гоголя, Немировича-Данченко, проспект Дзержинского, Богдана Хмельницкого», — рассказали в Госавтоинспекции.

Всего за первое полугодие 2020 года в Новосибирской области произошло 998 ДТП, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Количество погибших увеличилось на 16,3% до 114, количество раненых — на 4,7% до 1239.

Источник: РБК