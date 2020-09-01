Требует в суде со СМИ Бердска 1,2 млн рублей осужденная за растрату бюджетных денег экс-чиновница Анна Захарова

Из-за распространения недостоверных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Захаровой причинен моральный вред, который выразился в хроническом стрессе, снижении общественной активности, депрессии, неуверенности в завтрашнем дне, - гласит иск.

Анна Захарова и ее адвокат Николай Муштин

Сегодня, 1 сентября, редакция "Курьер. Среда. Бердск" издательского дома "БукЪвица" получила копию искового заявления от осужденной экс-чиновницы мэрии Бердска Анны Захаровой. Напомним, в законную силу вступил приговор в отношении Анны Захаровой, Ники Шапран и Ирины Кращук, осужденных за растрату бюджетных средств в Бердске.

На скамье подсудимых был еще один фигурант — Сергей Гобунов. Но апелляционная инстанция Новосибирского облсуда 22 июля 2020 года отменила приговор, провозглашенный 19 декабря 2019-го. Уголовное дело в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.

Анна Владимировна предъявила иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в размере 1 200 000 рублей к 3 СМИ Бердска, которые освещали судебное разбирательство ее уголовного дела. Стоит отметить, что в самом начале расследования уголовного дела в суде, судья бердского городского суда Наталья Агеева разрешила СМИ вести фото и видеосъемку процесса.

В иске экс-чиновница просит признать порочащими и несоответствующими действительности распространенные сведения о хищении бюджетных средств путем начисления Захаровой премий и стимулирующих выплат на сумму свыше 1 млн рублей, и незаконных выплат водителю Горбунову. При этом дать письменное опровержение факту хищения Захаровой А.В. бюджетных средств, указав, что по некоторым эпизодам уголовное преследование прекращено, а по другим и вовсе оправдана.

Захарова просит СМИ удалить ложную информацию с интернет-ресурсов. А также компенсацию морального вреда - с 3 изданий по 400 000 рублей.

В иске указано, что:

"В результате распространения ответчиками недостоверных сведения, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Захаровой А.В. причинен моральный вред, который выразился в хроническом стрессе, снижении общественной активности, депрессии, неуверенности в завтрашнем дне".

Дело Захаровой

Первоначально руководителя Центра информационного и материального обеспечения Анну Захарову обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города. Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Водитель Сергей Горбунов, сотрудница салона красоты Ирина Кращук и журналистка Ника Шапран ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда. Хотя фактически, по версии следствия, они никакую работу не выполняли.

19 декабря 2019 года судья провозгласила: назначить наказание Захаровой А.В. по ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с лишением в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 3 года.

В августе 2020 вступил в законную силу приговор в отношении Анны Захаровой, Ники Шапран и Ирины Кращук, осужденных за растрату бюджетных средств в Бердске. Об этом сообщили в Бердском городском суде.