Как и почему работает "эффект плацебо"

Плацебо основано на доверии пациента к врачам

По данным некоторых исследований, зафиксированы случаи, когда плацебо помогало снизить симптоматику лучше, чем реальные лекарства.

Плацебо чаще всего используются при проведении исследований препаратов в клинических испытаниях, где одна из групп добровольцев получает действующий препарат, а контрольная – лекарство-пустышку. Причём не все участники и не всегда знают, что им назначено. Часто добровольцам сообщается о проведении таких исследований. Использование псевдолекарств применяется достаточно широко. Основные направления применения плацебо – это бессонница, профилактика вирусных инфекций, антидепрессанты, обезболивание, лекарства от кашля и др.

По многочисленным версиям действия плацебо основано на доверии пациента к врачам, а так же 100% вера в исцеление при использовании данного лекарства. Некоторые исследователи говорят о превосходстве разума над телом, что позволяет людям выздоравливать после лечения препаратами-пустышками. В любом случае – плацебо дарит надежду на исцеление.

Одно дело, когда не знаешь, какой препарат тебе назначен, и исцеляешься, а другое – знать, что назначено плацебо. Как ни странно, и в этом случае плацебо срабатывает. Эксперты полагают, что здесь работает полное (даже на подсознательном уровне) доверие своему врачу. Назначенный врачом действительно хороший препарат, который однажды не помог пациенту, может навсегда привести к утрате доверия к такому специалисту, и в данном случае ни одно лечение не сможет помочь, а в ряде случаев – даже ухудшить самочувствие. А вот врач, назначивший даже “пустой” препарат, но при этом сумевший завоевать доверие пациента, действительно сможет ему помочь избавиться от ряда проблем.

Несмотря на абсолютную безвредность плацебо, стоит знать, что в некоторых случаях, замена препарата, например антибиотика, на лекарство-пустышку, может привести к развитию устойчивости к препаратам антибактериального характера, а так же продлить заболевание на неопределённый период. Поэтому при назначении вам нового препарата подробно выясняйте у врача действие препарата, его состав, а так же все положительные и отрицательные моменты при его употреблении.

Источник: med-heal