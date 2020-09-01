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4 женских знака зодиака, из которых выйдут самые вредные и сварливые старухи

14:22 01.09.2020 Фото: Pikist
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В стройные ряды приятных бабулек могут затесаться и весьма вредные старушенции. Склочность их характера зависит от знака Зодиака. Вот вам четыре ярких зодиакальных примера вредных старушек.

4 женских знака зодиака, из которых выйдут самые вредные и сварливые старухи
Старость – не радость? Мы стараемся думать о ней и готовиться к этому периоду в жизни с более оптимистичным настроем

Бабушка-Рыбы

Женщина-Рыбы по своей природе приятная представительница слабого пола. Она следит за собой и даже в преклонных годах старается выглядеть молодо и привлекательно. Не смотря на успех в обществе себе подобных пенсионеров, эта дама все время бурчит и чем-то недовольна. Старушка-Рыбы живет прошлым и отдается этому занятию сполна. Ее энергию подпитывают воспоминания о прежних романах, встречах, разочарованиях, а вот настоящее мало интересует. Часто она бывает рассеянной и путает события и имена из любимого сериала с реальными ситуациями и людьми. Попробуйте только сделать ей замечание по этому поводу – получите резкий и даже обидный отпор! А еще и порцию злопамятства. Рядом с такой старушкой вы будете с нежностью вспоминать те времена, когда она была мила, нежна и терпелива и успевала сделать кучу домашних дел. Сегодня пожилая Рыба – уже не та. Вам придется терпеливо ухаживать за ней, как за маленьким ребенком.

Бабушка-Телец

С возрастом у женщины-Тельца растет непоколебимая уверенность в том, что мужчины – вид вторичный и он не в состоянии принять решение и даже вставить в разговор пару слов. Давать советы и ценные указания, разруливать ситуации и принимать ответственные решения способны только женщины. Точнее, бабушка-Телец. Быть советчицей во всем прогрессирует у нее с годами все сильнее, и сопротивляться этому явлению бесполезно. Если, не дай Бог, вы затеете с ней спор и попытаетесь доказать свою правоту, то увидите перед собой склочную и злющую бабулю. В проявлении этого качества во многом сыграло ее прошлое, ведь раньше эта женщина занимала руководящую должность и командовать – ее атмосфера. Обычно родственники терпеливо слушают и принимают все, что провозглашает их бабушка-Телец, потому, что в подробности завещания она никого не посвятит раньше времени. А пунктов в нем окажется не так уж и мало.

Бабушка-Весы

Женщина-Весы – мятущийся бунтарь, впадающий из крайности в крайность. Ей важно всех и вся контролировать. Но на пенсии это качество немного ослабевает и окружающим можно вздохнуть с облегчением. Не удивляйтесь, если в ней проснется талант критика. Давать оценку она начнет всему и всем: политикам, тарифам ЖКХ, погоде на завтра, ценам на нефть, любовнику соседки. Но зато, бабушка-Весы – это сундук мудрости и интересных историй. Если раскрутить ее на разговор, то этот вечер вы запомните надолго. Вы вряд ли удивитесь «крепким словечкам» в ее повествовании – эта старушка не стесняется в выражениях. Но она, определенно, стоит того, чтобы не обращать внимание на ее сварливость и брюзжание.

Бабушка-Овен

В молодости Женщина-Овен – это вулкан страстей и вспыльчивая особа. И к старости подобное поведение только усугубится. Противоречия, смена настроения, странные реакции и вздорность – готовьтесь сполна «наслаждаться» этим коктейлем. В жизни бабушки-Овна было столько событий, побед, поражений, что ей впору писать пособие по выживанию или книгу о секретах карьерного роста. И это может быть целая серия книг. Вообще-то, Женщина-Овен совсем не спешит на заслуженный отдых, но когда этот день становится критически близким, она начинает доставать всех вокруг. Немного успокоившись в новом статусе пенсионерки, ваша родственница вдруг поймет – как хорошо быть предоставленной самой себе и семье. И в это время она будет по-настоящему счастлива.

Источник: popcornnews

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