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22 кг синтетических наркотиков нашла полиция у наркодилера из Комсомольска-на-Амуре: он распространял их в Новосибирской области

15:10 01.09.2020 Фото: pixabay.com
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Установлено, что злоумышленник забирал оптовые партии запрещенных веществ в условленных местах, информацию о которых получал через Интернет.

22 кг синтетических наркотиков нашла полиция у наркодилера из Комсомольска на Амуре: он распространял их в Новосибирской области
Около 22 кг синтетических наркотиков изъято в Новосибирской области

Новосибирские полицейские совместно с коллегами из МВД России и Хабаровского края установили и задержали 26-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в сбыте наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере в городах Сибири, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Подозреваемый был задержан на автодороге недалеко от поселка Садовый вблизи Новосибирска.

При досмотре автомобиля, в котором задержанный находился в качестве пассажира, были обнаружены различные синтетические наркотические средства - MDMA, a-PVP, мефедрон, метилэфедрон и амфетамин.

"Всего из незаконного оборота изъято около 22 килограммов "синтетики". Установлено, что злоумышленник забирал оптовые партии запрещенных веществ в условленных местах, информацию о которых получал через Интернет, затем фасовал их на мелкие партии и сбывал через тайники-закладки", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотисеских средств в особо крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент устанавливаются каналы поставки наркотиков в Сибирский федеральный округ.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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