3 знака зодиака, из которых никогда не выйдет хорошей подруги. Они или эгоистки, или им никто не нужен

Как важно в жизни иметь настоящую подругу! Она поймет, поддержит и выручит в трудную минуту. Но астрологи назвали 3 знака зодиака, девушки которых вряд ли станут подругами на все 100%. Присмотритесь к этим барышням и не надейтесь на крепкую дружбу с ними. Увы и ах….

С кем дружить не получится, как бы вам ни хотелось?

Овен

Девушке-Овну хорошо самой по себе и она не нуждается в дружеских отношениях. Она чертовски воинственна и упряма, что становятся камнем преткновения, когда речь заходит о настоящей и искренней дружбе.

Кроме того, Овен никогда не ошибается (по крайней мере, так она считает). Это делает ее действительно трудной в общении. У нее всегда есть свое мнение, а принимать чужие доводы и суждения она не способна. От слова – вообще! Не надейтесь, что она поймет вас и поддержит.

Лев

Да, девушка-Лев, на первый взгляд, преданна и щедра. Но также известна своими эгоцентричностью и ревностью. В женской дружбе она не терпит третьей подруги и будет всячески стараться сделать так, чтобы только она могла бы считаться лучшей и незаменимой. Эгоцентрик уровня 100! Более того, Львица не стесняется говорить за чужими спинами и открыто завидует всем и каждому. Разве это дружеские проявления?! Совсем нет.

Рыбы

Что делает девушку-Рыбу ужасной подружкой, так это то, что ее нельзя расстраивать. Она настолько чувствительна! Если вы начнете жаловаться на свою жизнь, Рыба отвернется от вас, ведь ее интересуют только ее проблемы и неурядицы. Вот уж дружеское (в кавычках) отношение! А какая она обидчивая! Рыбу нужно гладить только ̶п̶о̶ ̶ч̶е̶ш̶у̶е̶, ой по шерстке! С ней вы не сможете говорить прямо и открыто. Каждый раз нужно контролировать свою речь и думать, а не обидят ли слова подругу-Рыбу. Да, не расслабишься с такой подружкой. Одни проблемы с ней!

Источник: popcornnews