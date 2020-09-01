01.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Гороскопы / Общество

3 знака зодиака, из которых никогда не выйдет хорошей подруги. Они или эгоистки, или им никто не нужен

14:56 01.09.2020 Фото: Pikist
0

Как важно в жизни иметь настоящую подругу! Она поймет, поддержит и выручит в трудную минуту. Но астрологи назвали 3 знака зодиака, девушки которых вряд ли станут подругами на все 100%. Присмотритесь к этим барышням и не надейтесь на крепкую дружбу с ними. Увы и ах….

3 знака зодиака, из которых никогда не выйдет хорошей подруги. Они или эгоистки, или им никто не нужен
С кем дружить не получится, как бы вам ни хотелось?

Овен

Девушке-Овну хорошо самой по себе и она не нуждается в дружеских отношениях. Она чертовски воинственна и упряма, что становятся камнем преткновения, когда речь заходит о настоящей и искренней дружбе.

Кроме того, Овен никогда не ошибается (по крайней мере, так она считает). Это делает ее действительно трудной в общении. У нее всегда есть свое мнение, а принимать чужие доводы и суждения она не способна. От слова – вообще! Не надейтесь, что она поймет вас и поддержит.

Лев

Да, девушка-Лев, на первый взгляд, преданна и щедра. Но также известна своими эгоцентричностью и ревностью. В женской дружбе она не терпит третьей подруги и будет всячески стараться сделать так, чтобы только она могла бы считаться лучшей и незаменимой. Эгоцентрик уровня 100! Более того, Львица не стесняется говорить за чужими спинами и открыто завидует всем и каждому. Разве это дружеские проявления?! Совсем нет.

Рыбы

Что делает девушку-Рыбу ужасной подружкой, так это то, что ее нельзя расстраивать. Она настолько чувствительна! Если вы начнете жаловаться на свою жизнь, Рыба отвернется от вас, ведь ее интересуют только ее проблемы и неурядицы. Вот уж дружеское (в кавычках) отношение! А какая она обидчивая! Рыбу нужно гладить только ̶п̶о̶ ̶ч̶е̶ш̶у̶е̶, ой по шерстке! С ней вы не сможете говорить прямо и открыто. Каждый раз нужно контролировать свою речь и думать, а не обидят ли слова подругу-Рыбу. Да, не расслабишься с такой подружкой. Одни проблемы с ней!

Источник: popcornnews

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто по гороскопу ваша лучшая подруга?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончались еще три пациента от коронавируса: 2 мужчины и 1 женщина в Новосибирской области
15:23 01-09-2020
Скончались еще три пациента от коронавируса: 2 мужчины и 1 женщина в Новосибирской области
22 кг синтетических наркотиков нашла полиция у наркодилера из Комсомольска-на-Амуре: он распространял их в Новосибирской области
15:10 01-09-2020
22 кг синтетических наркотиков нашла полиция у наркодилера из Комсомольска-на-Амуре: он распространял их в Новосибирской области
БердскКак пройдет День города 5 сентября 2020 в Бердске. Полный список мероприятий
15:00 01-09-2020
Как пройдет День города 5 сентября 2020 в Бердске. Полный список мероприятий
3 знака зодиака, из которых никогда не выйдет хорошей подруги. Они или эгоистки, или им никто не нужен
14:56 01-09-2020
3 знака зодиака, из которых никогда не выйдет хорошей подруги. Они или эгоистки, или им никто не нужен
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
14:56 01-09-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
БердскЦентр современной медицины «СМАРТМЕД» открылся в Бердске
14:52 01-09-2020
Центр современной медицины «СМАРТМЕД» открылся в Бердске
Открыл ультрасовременный лицей «Технополис» в наукограде Кольцово 1 сентября 2020 Андрей Травников
14:48 01-09-2020
Открыл ультрасовременный лицей «Технополис» в наукограде Кольцово 1 сентября 2020 Андрей Травников
Следствие арестовало имущество Сергея Фургала и 400 тысяч долларов в банковской ячейке
14:45 01-09-2020
Следствие арестовало имущество Сергея Фургала и 400 тысяч долларов в банковской ячейке
Оригинальный способ похудения открыли американские учёные
14:30 01-09-2020
Оригинальный способ похудения открыли американские учёные
4 женских знака зодиака, из которых выйдут самые вредные и сварливые старухи
14:22 01-09-2020
4 женских знака зодиака, из которых выйдут самые вредные и сварливые старухи